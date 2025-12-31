BYD Technology Week lập kỷ lục lượt khách lái thử tại Phú Thọ

Technology Week Phú Thọ ghi nhận lượng khách tham dự ấn tượng, phản ánh nhu cầu tìm hiểu xe năng lượng mới ngày càng cao và vai trò của sự kiện trải nghiệm trong quyết định mua xe.

Trong hai ngày 27/12 và 28/12, sự kiện BYD Technology Week Phú Thọ đã diễn ra sôi động tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), khép lại chặng dừng quan trọng trong chuỗi BYD Technology Week trải dài khắp Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, mà còn là dấu mốc cho thấy cách BYD Việt Nam đang từng bước tiếp cận thị trường địa phương bằng chiến lược truyền thông bài bản, kiên trì và đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Khi khách hàng được trải nghiệm thực tế

Sau gần một tháng chuẩn bị nghiêm túc với các hoạt động truyền thông được triển khai liên tục và đồng bộ trước sự kiện, BYD Việt Nam đã ghi nhận những kết quả vượt xa kỳ vọng. Ngay từ giai đoạn đăng ký sớm, chương trình đã thu hút gần 3.100 lượt khách hàng đăng ký trước, phản ánh sức hút của mô hình sự kiện lái thử độc quyền BYD Technology Week.

BYD Technology Week được tổ chức tại Phú Thọ vào ngày 27-28/12, thu hút nhiều lượt khách đến trải nghiệm.

Trong điều kiện thời tiết mùa đông miền Bắc lạnh giá, sự kiện ghi nhận hơn 2.500 lượt khách tham quan và trải nghiệm. Con số này thể hiện độ phủ thương hiệu, hình ảnh BYD ngày càng hiện diện rõ và trực quan hơn trong đời sống tiêu dùng tại địa phương.

Điểm nhấn của Technology Week Phú Thọ nằm ở hoạt động lái thử với loạt sản phẩm của BYD như BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, BYD M6, BYD SEAL, BYD HAN hay mẫu xe MPV cao cấp vừa ra mắt BYD M9. Theo ghi nhận, có tổng cộng gần 650 lượt lái thử - con số cao nhất toàn chuỗi BYD Technology Week, đồng thời thiết lập cột mốc mới về quy mô trải nghiệm thực tế.

Sự kiện là dịp để người dùng tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe nhiên liệu mới của BYD.

Thông qua việc trực tiếp cầm lái, khách hàng có cơ hội cảm nhận rõ khả năng vận hành êm ái, công nghệ an toàn và sự tối ưu trong chi phí sử dụng - những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của xe năng lượng mới. Chị Nguyễn Thanh Hân, khách tham dự sự kiện, nhận xét BYD Technology Week là một trong những hoạt động lái thử ấn tượng nhất chị từng tham gia. “Tôi đã đi nhiều sự kiện lái thử, tuy nhiên quy mô BYD mang đến hoàn toàn khác biệt, từ dải sản phẩm đến trải nghiệm cho khách hàng”, chị Hân chia sẻ.

Tương tự các sự kiện BYD Technology Week từng diễn ra, sự kiện lần này không thể thiếu vắng 2 mẫu xe YangWang U8 và Denza Z9 GT. Đây được xem là tâm điểm tạo nên sự hấp dẫn cho BYD Technology Week. Bộ đôi YangWang U8 và Denza Z9 GT mang đến cho khách tham quan những màn trình diễn đặc biệt như xoay tại chỗ 360 độ, đỗ xe tự động thông minh hay di chuyển qua các góc cua hẹp đến khó tin.

Khách hàng đến trải nghiệm và đặt cọc xe ngay tại sự kiện.

Không dừng lại ở trải nghiệm, hiệu quả kinh doanh tại sự kiện cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với 15 lượt đặt cọc ngay tại chỗ. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận truyền thống nhưng bền vững mà BYD Việt Nam theo đuổi: Xây dựng niềm tin từ trải nghiệm thật, thay vì chỉ dựa vào thông điệp quảng cáo.

Chuỗi sự kiện thể hiện tầm nhìn thương hiệu

Thành công của BYD Technology Week Phú Thọ không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là thành quả của chiến lược dài hạn. Thay vì tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn, BYD Việt Nam kiên định với hướng đi xây dựng nền tảng đưa công nghệ đến gần người dùng, giải thích rõ ràng, minh bạch và để khách hàng tự mình kiểm chứng.

Khách hàng lái thử sản phẩm trước khi quyết định mua.

Mỗi điểm dừng của chuỗi BYD Technology Week đều được đầu tư nghiêm túc về nội dung, nhân sự và quy trình tổ chức, nhằm bảo đảm trải nghiệm đồng nhất dù ở đô thị lớn hay khu vực tỉnh thành. Phú Thọ là một ví dụ điển hình, nơi sự kiện thu hút người quan tâm đến ôtô lẫn nhóm khách hàng gia đình, người mua xe lần đầu và những ai đang cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe năng lượng mới.

Tầm nhìn của BYD Việt Nam không đơn thuần là bán xe, mà là đồng hành lâu dài với khách hàng thông qua hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và các hoạt động trải nghiệm liên tục. Điều này được thể hiện rõ qua BYD Technology Week nói riêng và các sự kiện khác của thương hiệu nói chung.

Những con số cụ thể thương hiệu đạt được tại Phú Thọ đã minh chứng rằng khi triển khai hoạt động đúng cách và gắn chặt với trải nghiệm thực tế, hiệu quả mang lại không chỉ đo bằng doanh số trước mắt, mà còn bằng niềm tin và sự nhận diện thương hiệu trong dài hạn.

Không khí sôi động kéo dài từ sáng đến đêm với những hoạt động trải nghiệm thú vị.