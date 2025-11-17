Customer Service Fest - 461 câu chuyện, một mục tiêu của BYD Việt Nam

Customer Service Fest tiếp cận người dùng tại 13 đại lý 4S, mang đến tư vấn chuyên sâu và kiến thức thiết thực, giúp khách hàng hiểu hơn về công nghệ, vận hành, bảo dưỡng xe BYD.

Sau hơn một tháng triển khai trên hệ thống 13 đại lý 4S tiêu chuẩn cao tại các thành phố lớn trên toàn quốc, chương trình Customer Service Fest (CSF) của BYD Việt Nam khép lại với sự đón nhận từ người dùng. Với 461 khách hàng tham gia, sự kiện là hoạt động hậu mãi xuyên suốt của thương hiệu, đồng thời nối dài cam kết xây dựng trải nghiệm sử dụng xe trọn vẹn, đủ đầy cho khách hàng.

Từ tri ân đến chuẩn hóa trải nghiệm chăm sóc khách hàng

Nếu Flying Doctor được xem như lời tri ân khách hàng tiên phong đã tin tưởng lựa chọn BYD ở giai đoạn thương hiệu mới gia nhập Việt Nam, thì Customer Service Fest tiếp nối tinh thần đó theo cách bài bản và hướng đến phát triển dài hạn. BYD Việt Nam nhận thức rõ rằng chăm sóc sau bán hàng không chỉ dừng ở kiểm tra hay bảo dưỡng xe, mà quan trọng hơn là cơ hội trở thành cầu nối giúp hãng có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành người dùng.

Customer Service Fest nằm trong chuỗi hoạt động liên quan đến dịch vụ hậu mãi của BYD Việt Nam.

Khách hàng tham gia chương trình nhận được quyền lợi chuyên biệt, bao gồm kiểm tra và bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn chính hãng, cùng cơ hội được tư vấn trực tiếp 1:1 bởi chuyên gia kỹ thuật từ nhà máy BYD. Các chuyên gia sẽ giải thích vấn đề theo góc độ kỹ thuật, đưa ra lời khuyên thực tiễn, mang tính cá nhân hóa theo từng điều kiện vận hành và thói quen sử dụng xe.

Nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy “được lắng nghe” một cách nghiêm túc ở Customer Service Fest. Một chủ xe BYD tại Hà Nội bày tỏ bất ngờ khi kỹ sư của hãng dành gần nửa tiếng để phân tích thói quen lái xe và hướng dẫn cách tối ưu pin trong từng tình huống. Những điều tưởng chừng nhỏ nhưng giúp người dùng hiểu rõ xe hơn.

“Đây là chương trình thiết thực cho khách hàng. Những người sử dụng xe điện sẽ hiểu hơn về pin, cách sạc xe, bảo dưỡng đúng cách thông qua chia sẻ từ chuyên gia BYD”, anh Vinh, khách tham dự sự kiện tại showroom BYD Tiền Giang, chia sẻ.

Khách hàng trò chuyện với chuyên gia BYD Việt Nam tại sự kiện CSF.

Tinh thần lắng nghe và cầu thị ấy là điều BYD Việt Nam hướng đến. Mỗi góp ý, phản hồi đều là dữ liệu giá trị giúp hãng hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Khóa trải nghiệm toàn diện

Nội dung chính trong chương trình CSF được BYD Việt Nam thiết kế theo hướng thực tế, dễ hiểu, bám sát nhu cầu sử dụng của người dùng. Khách hàng được tiếp cận thông tin hữu ích xoay quanh vận hành, bảo dưỡng và sử dụng xe.

Trước hết là phần tìm hiểu về hệ thống điều khiển thông minh và tính năng trợ lái hiện đại. Tư vấn viên kỹ thuật giải thích nguyên lý hoạt động, tình huống sử dụng phù hợp, cách kích hoạt chức năng để đảm bảo an toàn tối đa. Đây là kiến thức quan trọng, đặc biệt với khách hàng mới tiếp cận xe năng lượng mới hoặc chưa quen với danh mục công nghệ phong phú trên các mẫu xe BYD.

Khách hàng trải nghiệm BYD Seal 5.

Bên cạnh đó, công nghệ DM-i Super Hybrid tiếp tục được quan tâm. Là một trong những thế mạnh cốt lõi của BYD, DM-i Super Hybrid cung cấp hiệu suất vận hành mạnh mẽ và êm ái, mang lại tính kinh tế vượt trội trong sử dụng hàng ngày. Tại CSF, khách hàng được giải thích cặn kẽ về cách hệ thống vận hành trong nhiều điều kiện giao thông, cách kết hợp giữa pin và động cơ đốt trong, cùng ưu thế thực tế khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Anh Hà, chủ xe BYD Sealion 6 tại Quảng Ninh, đánh giá cao điểm nổi bật của công nghệ DM-i Super Hybrid. Anh cho biết: “Sau 2 tháng sử dụng xe, tôi thấy xe tuyệt vời, nhiều tính năng vượt trội so với dòng xe khác trong phân khúc”.

BYD Việt Nam đồng hành khách hàng suốt quá trình trải nghiệm sản phẩm.

Điểm nổi bật khác là nội dung về tối ưu sạc - xả, nơi khách hàng được hướng dẫn phương pháp sử dụng điện hợp lý, từ cách sạc, thời điểm sạc đến hành vi lái xe giúp gia tăng tuổi thọ pin.

Ngoài ra, chương trình còn dành thời lượng để đào tạo khách hàng cách xử lý tình huống khẩn cấp, cách tự kiểm tra và chăm sóc xe trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Thao tác kiểm tra lốp, vệ sinh cảm biến hay chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho hành trình dài đều được kỹ thuật viên truyền đạt cẩn thận.

Khép lại chuỗi hoạt động, khách hàng đều được bảo dưỡng, chăm sóc xe theo đúng quy trình tiêu chuẩn toàn cầu 4S của BYD, đảm bảo phương tiện đạt trạng thái vận hành tốt nhất sau chương trình.