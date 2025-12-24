Toyota triệu hồi hơn 55.000 xe tại Mỹ vì lỗi lắp ráp

Lỗi lắp ráp này hiện chưa có giải pháp xử lý, vì vậy nhiều khả năng nếu thuộc diện triệu hồi, hơn 55.000 chủ xe Toyota tại Mỹ phải chờ thêm một khoảng thời gian trước khi được nhận lại chiếc xe "lành lặn".

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vào thứ Ba, ngày 23/12/2025, Toyota đang tiến hành triệu hồi 55.405 phương tiện do lỗi lắp ráp nghiêm trọng bên trong bộ biến tần (inverter), một bộ phận quan trọng điều phối dòng điện giữa pin và motor điện.

Cụ thể, một chiếc bu-lông bên trong bộ phận này có thể đã không được siết chặt đúng quy chuẩn trong quá trình sản xuất, dẫn đến tình trạng tiếp xúc không hoàn toàn tại đầu nối biến tần.

Sự cố này không chỉ gây gián đoạn dòng điện mà còn có thể khiến xe bị mất động năng đột ngột khi đang di chuyển, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ chập cháy do quá nhiệt tại điểm tiếp xúc lỏng lẻo.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc dòng hybrid và xe điện vốn đang là thế mạnh của hãng, với mức giá bán lẻ tại thị trường Mỹ thường dao động từ 28.000 USD đến hơn 50.000 USD .

Nhiều khả năng chiếc Toyota RAV4 sẽ nằm trong danh sách triệu hồi lần này tại Mỹ. Ảnh: CarGuide.

Hiện tại, Toyota và NHTSA vẫn chưa công bố danh sách chi tiết từng model cụ thể, nhưng các chuyên gia dự báo những cái tên như Prius hay RAV4 Hybrid có khả năng nằm trong diện ảnh hưởng cao nhất. Đáng chú ý, giải pháp khắc phục lỗi này hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, đồng nghĩa với việc các chủ xe có thể phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể mang xe đến các đại lý để sửa chữa miễn phí.

Sự việc này diễn ra ngay trong bối cảnh Toyota đang nỗ lực lấy lại vị thế dẫn đầu về độ tin cậy sau một năm 2025 đầy biến động với nhiều đợt triệu hồi liên quan đến phần mềm và hệ thống an toàn.

Việc lỗi xảy ra ở phần cứng cốt lõi của hệ thống hybrid, vốn là niềm tự hào của hãng, là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhất cũng có thể xuất hiện sai sót trong kỷ nguyên chuyển đổi xe điện hóa đầy áp lực. Toyota khuyến cáo các chủ sở hữu xe tại Mỹ nên thường xuyên kiểm tra số VIN trên trang web của hãng hoặc ứng dụng của NHTSA để cập nhật tình hình mới nhất về đợt triệu hồi này.