Lynk & Co 08 - SUV PHEV ngoài công nghệ còn gì đặc biệt?

Sở hữu thiết kế thời trang, nhiều trang bị hiện đại và những thông số ấn tượng, Lynk & Co 08 liệu có đáng mua khi nằm ở tầm giá 1,3 tỷ đồng vốn có nhiều đối thủ ‘cứng’?

Lynk&Co không còn là cái tên quá xa lạ tại Việt Nam, nhưng cũng chưa đủ lâu để xây được chỗ đứng vững chắc. Đây là thương hiệu mang nét trẻ trung và thời trang, cùng tham vọng định vị mình ở nhóm xe cận sang của tập đoàn Geely, với một phần nền tảng được thừa hưởng từ hãng xe sang “nức danh” Volvo.

Lynk&Co 08 là mẫu SUV cỡ trung mang trong mình tham vọng thay đổi cách nhìn về xe hybrid cắm sạc, thời trang và cao cấp, đồng thời phải đối mặt với bài toán cực khó về yếu tố thương hiệu khi đặt cạnh những đối thủ có truyền thống lâu đời và quen mặt trên thị trường xe Việt.

Mẫu xe này phô diễn danh sách trang bị dày đặc bên trong một chiếc SUV 5 chỗ. Việc lược bỏ gần như toàn bộ nút bấm vật lý để dồn mọi thao tác vào cảm ứng liệu có thực sự là một sự cải tiến về trải nghiệm, hay đây thực tế là cách phức tạp hóa những nhu cầu cơ bản của người lái?