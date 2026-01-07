Có thể chơi PlayStation 5 trong xe mới của Honda

Với mẫu xe mới liên doanh bởi Sony và Honda - Afeela, người dùng có thể tận hưởng các chương trình giải trí mới của Sony - bao gồm cả PlayStation 5.

Triển lãm CES 2026 tại Las Vegas vừa chứng kiến màn chào sân đầy ấn tượng của một thương hiệu dù còn non trẻ nhưng lại mang trong mình dòng máu của hai "ông lớn" Nhật Bản.

Afeela, kết quả của sự hợp tác giữa Sony và Honda, đã chính thức giới thiệu mẫu SUV điện nguyên mẫu thứ hai của mình. Đây được xem là bước đi tiếp nối sau mẫu sedan Afeela 1 vốn chuẩn bị được bàn giao tới tay khách hàng tại California vào cuối năm nay.

Mẫu SUV mới này mang một hình hài độc đáo, không đi theo lối mòn của những chiếc xe gầm cao truyền thống mà thiên về phong cách một chiếc sedan được nâng gầm cao, gợi nhớ đến những ý tưởng xa xỉ từng xuất hiện trên các dòng xe concept của Mercedes-Maybach.

Về ngôn ngữ thiết kế, chiếc SUV của Afeela theo đuổi triết lý tối giản hóa với các bề mặt thân xe mượt mà, loại bỏ hoàn toàn tay nắm cửa truyền thống để tối ưu hóa khí động học. Những đường nét góc cạnh được tiết giảm tối đa, tạo nên một ngoại hình thanh thoát nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại của một thiết bị công nghệ di động.

Nếu cảm thấy thiết kế này quen thuộc, đó là bởi nó được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu concept Vision-S 02 mà Sony từng hé lộ từ năm 2022. Với chiều dài gần 4.900 mm và trục cơ sở lên tới hơn 3.000 mm, chiếc xe hứa hẹn một không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, đủ sức chứa cho những hệ thống giải trí đỉnh cao mà Sony đang ấp ủ.

Thiết kế mang tính tương lai của mẫu SUV từ Afeela. Ảnh: Afeela.

Điểm nhấn thực sự của Afeela SUV nằm ở sự giao thoa giữa phần cứng ôtô và phần mềm giải trí. Chiếc xe được trang bị hệ thống hơn 40 cảm biến bao gồm camera, radar và lidar để phục vụ các tính năng lái tự động cấp độ cao. Đặc biệt hơn, với sự hỗ trợ từ nền tảng Snapdragon Digital Chassis của Qualcomm, mẫu xe này có khả năng tích hợp sâu các dịch vụ của Sony như PS Remote Play, cho phép hành khách trải nghiệm các tựa game PlayStation 5 ngay trong khoang lái khi xe đang dừng đỗ.

Dự kiến, phiên bản sản xuất thương mại của mẫu SUV này sẽ chính thức lăn bánh tại thị trường Mỹ sớm nhất vào năm 2028, trong khi mẫu sedan sẽ có mặt tại Nhật Bản vào đầu năm 2027.

Tuy nhiên, con đường chinh phục khách hàng của liên doanh Sony Honda Mobility không hề bằng phẳng.

Thị trường xe điện tại Mỹ trong năm 2025 vừa qua đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số 2,1% do sự kết thúc của các chính sách ưu đãi thuế và xu hướng người dùng chuyển sang quan tâm đến xe hybrid nhiều hơn.

Với mức giá dự kiến cho dòng SUV sẽ không dưới 90.000 USD , Afeela sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ hạng sang đã có chỗ đứng vững chắc. Sự thành bại của dự án này sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu người dùng có sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn cho một "không gian giải trí di động" thay vì chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển hay không.