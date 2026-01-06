Lynk & Co khẳng định vị thế với giải thưởng công nghệ điện hóa 2025

Ngày 26/12/2025, tại lễ trao giải Car Awards 2025, Lynk & Co ghi dấu ấn khi chiến thắng giải “Công nghệ điện hóa của năm 2025” dành cho nền tảng EM-P Super Hybrid.

Đây là giải thưởng duy nhất về công nghệ ôtô tại sự kiện, vinh danh những đột phá giúp thay đổi cách thức vận hành và sử dụng xe trong kỷ nguyên hiện đại.

Cuộc “cách mạng công nghệ” trên dòng SUV cỡ D

Vượt qua vòng chấm điểm từ hội đồng ban giám khảo gồm gần 20 chuyên gia, nền tảng EM-P Super Hybrid chứng minh ưu thế và trở thành lợi thế của Lynk & Co 08 trong phân khúc SUV cỡ D. Được đánh giá là “cuộc cách mạng công nghệ” trên dòng xe PHEV, hệ thống này kết hợp giữa động cơ điện kép, động cơ xăng tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp (3DHT Evo), mang lại hiệu suất tối ưu và trải nghiệm lái phấn khích.

Lynk & Co trưng bày mẫu 03+, 06, 08 và 900 tại sự kiện Car Awards 2025.

Trong cơ cấu giải thưởng Car Awards, SUV cỡ D là phân khúc có số lượng sản phẩm mới vượt trội và sức cạnh tranh bậc nhất năm 2025. Việc Lynk & Co 08 EM-P giành chiến thắng thuyết phục đội ngũ chuyên gia ôtô hàng đầu tại Việt Nam. Ban tổ chức nhận định đây là dòng SUV cỡ D dẫn dắt cuộc chơi công nghệ trong ngành.

Công nghệ EM-P Super Hybrid

Lynk & Co 08 EM-P là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam được ứng dụng nền tảng EM-P Super Hybrid. Công nghệ này minh chứng cho kỷ nguyên “New Premium” với hiệu năng vận hành ấn tượng và trải nghiệm thuần điện mượt mà, nhưng không giới hạn quãng đường di chuyển.

Lynk & Co 08 EM-P tại sự kiện Car Awards 2025.

Những thông số ấn tượng của nền tảng đến từ hiệu suất mạnh mẽ và tầm vận hành kỷ lục. Xe đạt công suất tối đa 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Dòng xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,75 giây. Về tầm vận hành, xe có thể chạy thuần điện lên đến 200 km (theo chuẩn WLTC) và tổng quãng đường di chuyển kết hợp (xăng - điện) đạt 1.400 km.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 08 được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận tổng quãng đường di chuyển lên đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Mới nhất, tại Mexico, mẫu xe xác lập kỷ lục “Mẫu SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất” với thành tích 293 km trong một lần sạc.

Điểm ấn tượng khác là công nghệ sạc và năng lượng của Lynk & Co 08. Xe trang bị pin phẳng NCM dung lượng 39,6 kWh cùng bình nhiên liệu 60 L, tạo “pháo đài năng lượng 200 kWh”. Khả năng sạc nhanh DC 85 kW cho phép nạp từ 30% đến 80% pin trong 28 phút.

Cuối cùng, dòng xe gây ấn tượng với tính linh hoạt cao. Tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn điện di động cho thiết bị gia dụng. Đặc biệt, xe có khả năng tự dùng động cơ xăng để sạc cho pin như “trạm sạc di động”, giúp người dùng không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc công cộng.

Khi công nghệ song hành cùng an toàn và tiện nghi

Giải thưởng “Công nghệ điện hóa của năm” không dừng lại ở động cơ, mà còn nằm ở cách công nghệ phục vụ con người. Lynk & Co 08 EM-P gây ấn tượng bởi sự an toàn, khi trang bị hệ thống phần cứng đồ sộ gồm 5 camera mm-wave, 10 camera và 12 cảm biến siêu âm.

Công nghệ EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải thưởng “Công nghệ điện hóa của năm”.

Công suất xử lý của xe đạt 116 TOPS, mang đến khả năng nhận diện và hỗ trợ nhanh chóng thông qua hệ thống ADAS với 25 tính năng thông minh. Các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn đường, giám sát trạng thái người lái (DMS) và phát hiện trẻ em bị bỏ quên (OMC) mang lại sự an tâm, giúp xe đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ Euro NCAP.

Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ được thể hiện qua nội thất thông minh, gồm: Hệ thống điều khiển giải trí sử dụng bộ đôi chip Qualcomm Snapdragon 8155 cho phản hồi tức thì; màn hình trung tâm UHD 15,4 inch với độ phân giải 2.5K; dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W mang đến trải nghiệm thính phòng di động. Nhờ đó, xe cũng giành giải thưởng “Hệ thống âm thanh xe hơi của năm” tại Editors’ Choice Awards.

Cam kết phát triển bền vững

Theo đại diện Lynk & Co, thành tựu tại Car Awards 2025 là minh chứng cho năng lực công nghệ và cam kết mang đến sản phẩm cao cấp, chất lượng để phục vụ khách hàng Việt.

Thương hiệu tiếp tục ứng dụng nền tảng EM-P Super Hybrid lên mẫu xe thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, gồm cả mẫu xe SUV cao cấp Lynk & Co 900. Với 33 showroom và 70 xưởng dịch vụ, Greenlynk Automotives cùng Tasco Auto cam kết đầu tư lâu dài, thúc đẩy sự phát triển trong ngành công nghiệp ôtô và mang lại trải nghiệm thỏa mãn khách hàng.

Khách hàng thử lái các dòng xe của Lynk & Co tại sự kiện Car Awards 2025.

Chiến thắng của nền tảng EM-P Super Hybrid tại hạng mục “Công nghệ điện hóa của năm 2025” không chỉ vinh danh mẫu xe, mà còn khẳng định vị thế của Lynk & Co trong cuộc cách mạng điện hóa toàn cầu.