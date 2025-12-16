Lynk & Co xuất hiện ấn tượng tại Triển lãm ôtô quốc tế Quảng Châu 2025

Tại Triển lãm ôtô quốc tế Quảng Châu 2025, Lynk & Co xuất hiện ấn tượng với dải sản phẩm toàn diện và ngôn ngữ thiết kế “The next day”.

Triển lãm ôtô quốc tế Quảng Châu 2025 (Trung Quốc) là nơi các xu hướng lớn của ngành được giới thiệu và quảng bá, gồm điện hóa, hybrid, công nghệ kết nối, thiết kế tương lai và trải nghiệm người dùng.

Trong không gian rực sáng của ánh đèn trình diễn, Lynk & Co xuất hiện nổi bật nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, triết lý thiết kế đồng bộ và tinh thần “New premium” - hướng đến phong cách sống tinh tế, tự do thể hiện và tận hưởng.

Tuyên ngôn về thế hệ Lynk & Co mới

Tại triển lãm, Lynk & Co giới thiệu đầy đủ dòng sản phẩm từ sedan đô thị, SUV đa dụng đến mẫu xe hybrid tiên tiến, cho thấy hệ sinh thái vận hành đồng nhất từ ngôn ngữ thiết kế đến công nghệ. Triết lý thiết kế mới “The next day” được xem là linh hồn của dải sản phẩm, mang đến diện mạo mạnh mẽ và duy mỹ hơn.

Không gian trưng bày của Lynk & Co tại Lynk & Co 900 tại sự kiện.

Ông Stephan Rosén, Giám đốc Trung tâm thiết kế Lynk & Co, chia sẻ: “The next day không chỉ là phong cách, mà còn là tuyên ngôn về thế hệ Lynk & Co mới - táo bạo, sáng tạo và hướng đến trải nghiệm người dùng nhiều hơn. Đây là điểm nhấn giúp Lynk & Co tạo bản sắc riêng giữa thị trường xe toàn cầu đầy cạnh tranh”.

Ông Stephan Rosén, Giám đốc Trung tâm thiết kế Lynk & Co.

Sự trưởng thành của Lynk & Co còn thể hiện qua việc hãng phát triển nhiều tùy chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid và điện. Điều này cho phép mỗi khách hàng đều tìm được mẫu xe phù hợp phong cách sống, từ người trẻ năng động, gia đình hiện đại đến người đam mê công nghệ cao.

“Với triết lý ‘The next day’, chúng tôi mong muốn mang đến hình ảnh thương hiệu trưởng thành, định vị cao cấp hơn, không chỉ tập trung vào những mẫu xe nhỏ dành cho người trẻ”, ông Stephan Rosén nhấn mạnh.

Dấu ấn công nghệ của Lynk & Co

Một trong những điểm nhấn của gian hàng Lynk & Co tại sự kiện là công nghệ EM-P, hệ thống hybrid hiệu suất cao đang có mặt trên Lynk & Co 08 EM-P, mẫu xe vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Công nghệ EM-P được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp hiệu suất, tiết kiệm, vận hành thông minh, phù hợp môi trường đô thị cũng như hành trình dài.

Thiết kế trẻ trung, hệ thống chiếu sáng LED sắc nét, bảng điều khiển hiện đại với màn hình lớn, cùng nhiều công nghệ an toàn chủ động giúp Lynk & Co 08 EM-P tạo nên cảm giác cao cấp nhưng vẫn thực tế, không phô trương.

Ngôn ngữ thiết kế mới “The next day” trên Lynk & Co 08 EM-P.

Ở phân khúc cao hơn, Lynk & Co 900 gây chú ý tại triển lãm nhờ nền tảng công nghệ và thiết kế cao cấp nhất của hãng. Lynk & Co 900 là minh chứng rõ nét cho tinh thần thiết kế “The next day”. Đại diện hãng cho biết, thiết kế này cũng tối ưu khí động học, góp phần tạo nên mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC chỉ 0,65-1,0 lít/100 km ở phiên bản hybrid.

Bên trong, khoang lái ưu tiên sự thoải mái và tính thực dụng. Bố cục gọn, chi tiết tối giản nhưng vẫn toát lên chất cao cấp đúng tinh thần “New premium - cao cấp thế hệ mới” mà Lynk & Co theo đuổi.

Điểm nhấn nằm ở khả năng vận hành với động cơ 2.0T kết hợp hybrid sạc ngoài DHT Pro cho tổng công suất 540 kW (724 hp), mô men xoắn 1038 Nm và tăng tốc 0-100 km/h chỉ 4,6 giây.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV cỡ lớn cao cấp nhất của thương hiệu.

Tại Triển lãm ôtô quốc tế Quảng Châu 2025, nhiều khách tham quan bày tỏ sự ấn tượng với tư duy thiết kế của mẫu 900. Đây là mẫu xe được hãng kỳ vọng nâng tầm trải nghiệm của khách hàng Việt.

Không gian nội thất cao cấp và hiện đại trên Lynk & Co 900.

Tại Việt Nam, Lynk & Co đang mở rộng cộng đồng người dùng yêu thích trải nghiệm mới là những chủ nhân xem xe như không gian thể hiện bản thân, nơi mỗi chuyến đi trở thành khoảnh khắc tận hưởng.

Cùng với 08 EM-P vừa ra mắt và 900 sắp xuất hiện trong năm tới, Lynk & Co đang đặt những bước chân đầu tiên tại thị trường Việt Nam, nơi người trẻ hiện đại mong muốn sự khác biệt, cảm xúc và phong cách mới.

Màn trình diễn tại triển lãm là lời khẳng định rằng Lynk & Co sẵn sàng mang đến chuẩn mực “New premium” - trải nghiệm cao cấp thế hệ mới dành cho khách hàng Việt.