Cẩn thận vi phạm giao thông vì đu trend 'trai đẹp lái môtô'

Dù trông đầy tính "điện ảnh", người tham gia quay hình theo trend "trai đẹp lái môtô" cần lưu ý, tránh các lỗi vi phạm giao thông.

Thời gian gần đây, những video một bạn nữ với quần áo mạnh mẽ, được người nam chở trên xe phân khối lớn (môtô), cùng nhau thực hiện các cử chỉ thân mật tại các tuyến đường ở TP.HCM trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là trào lưu gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Douyin từ cuối năm 2025, sau đó được mang đến Việt Nam. Nhân vật chính thường chi hơn một triệu đồng để ngồi phía sau tay lái của các nam thanh niên chạy phân khối lớn.

Video được người quay ghi lại từ xe lái bên cạnh, tập trung vào các động tác tạo dáng của người nữ ngồi sau.

Tuy nhiên, khi mong muốn "đu trend", bạn nên lưu ý kẻo vướng phải các lỗi vi phạm giao thông thường gặp, bị phạt hành chính vài trăm đến hàng triệu đồng.

Vượt tốc độ

Để có những thước phim điện ảnh, tài xế có thể vô tình vượt tốc độ. Đây là lỗi giao thông có mức phạt hành chính từ 400.000 đến 5 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.

Vượt tốc độc có thể bị phạt đến 5 triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngoài ra, người vi phạm cũng bị trừ 2-6 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp chạy xe vượt quá vận tốc 20 km/h, người vi phạm cũng có thể bị tước bằng lái 2-4 tháng.

Lạng lách đánh võng

Lạng lách đánh võng được đánh giá là hành động nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông, gây thương vong cho người điều khiển phương tiện, người ngồi phía sau lẫn các xe xung quanh.

Đây cũng là lỗi vi phạm bị xử phạt ở mức cao theo luật. Cụ thể, người điều khiển xe có hành vi lạng lách, đánh võng có thể bị phạt tiền 6-8 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, người vi phạm còn bị tước Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần có thể bị tịch thu phương tiện tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Đè vạch kẻ, lấn làn đường

Đè vạch kẻ liền hay lấn sang làn đường của ôtô khi lưu thông có thể gây xung đột giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện xung quanh. Hành động lấn làn đường trong khi đang quay hình trên các tuyến đường, cầu vượt có thể tiềm ẩn rủi ro va chạm.

Người điều khiển xe máy nếu đè vạch kẻ liền, lấn làn đường hay quy định có thể bị phạt 200.000-400.000 đồng. Nếu người lái chủ động chuyển làn đường không đúng nơi quy định, mức phạt hành chính có thể tăng lên thành 600.000-800.000 đồng.

Trường hợp đi xe máy sai làn đường mà gây tai nạn giao thông, người lái bị phạt tiền 10-14 triệu đồng, và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lấn làn, đè vạch kẻ đường có thể bị phạt đến 800.000 đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Nếu cá nhân chuyển làn ở nơi không được phép mà gây ra tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Một thước phim đẹp trên mạng xã hội chỉ có giá trị khi nó được thực hiện dựa trên sự an toàn của chính bạn và những người xung quanh. Việc chi một khoản tiền lớn để "đu trend" sẽ trở nên lãng phí nếu hành trình đó kết thúc bằng những tờ biên bản xử phạt hay thậm chí là những tai nạn đáng tiếc.

Nếu mong muốn "bắt trend", bạn có thể chọn những thời điểm đường vắng, tuân thủ nghiêm túc luật giao thông và luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Đừng để một phút ngẫu hứng trên phố phường biến niềm vui thành nỗi lo về điểm số bằng lái và túi tiền của chính mình.