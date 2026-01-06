Toyota đã đúng về xe hybrid

Lượng xe năng lượng mới của Toyota bán ra ở Mỹ trong năm 2025 đã tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố cho kế hoạch tập trung vào công nghệ hybrid của thương hiệu.

Khép lại năm 2025, Toyota Motor Bắc Mỹ (TMNA) đã ghi nhận một cột mốc lịch sử với 2,5 triệu xe được bàn giao tới tay khách hàng, tăng 8% so với năm trước.

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở con số tổng mà ở cơ cấu sản phẩm. Trong đó, gần một nửa số xe bán ra (47%) là các dòng xe điện hóa (bao gồm hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và xe thuần điện). Với gần 1,2 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng (tăng 17,6%), Toyota đang cho thấy một thực tế rõ ràng là người tiêu dùng Mỹ đang khao khát xe hybrid hơn bao giờ hết.

Mẫu bán tải "quốc dân" Toyota Tacoma đã có một năm 2025 rực rỡ nhất trong lịch sử 30 năm tồn tại của mình với tổng doanh số đạt 274.638 chiếc được bán ra.

Sức hút của Tacoma đến từ việc phiên bản Hybrid ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục lên tới 223%, bên cạnh sự bùng nổ của các dòng SUV cỡ lớn khác như Grand Highlander Hybrid với mức tăng 165%.

Toyota Tacoma đã kết thúc một năm 2025 thành công với doanh số tăng "dựng đứng". Ảnh: Car and Driver.

Thương hiệu hạng sang Lexus cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi thiết lập kỷ lục doanh số mới với hơn 370.000 xe, trong đó các mẫu SUV như TX Hybrid hay các dòng PHEV đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 2-3 con số, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu phân khúc xe sang năng lượng mới.

Dù gặt hái thành công vang dội với công nghệ xe hybrid, nhưng bức tranh kinh doanh của Toyota trong năm qua cũng lộ rõ những biến động ở phân khúc xe thuần điện và sedan truyền thống.

Mẫu xe điện Lexus RZ đã giảm 34% doanh số, trong khi dòng sedan biểu tượng Lexus LS Hybrid gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng khi không bán được chiếc nào trong tháng cuối năm.

Ngay cả mẫu Toyota Crown crossover cũng giảm hơn 37% do khách hàng có xu hướng chuyển sang mẫu Crown Signia có kiểu dáng SUV thực dụng hơn. Thực tế này cho thấy người mua hiện nay không chỉ ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ điện hóa và thiết kế gầm cao mạnh mẽ.

Bước sang năm 2026, thách thức lớn nhất của Toyota tại thị trường Mỹ không còn là việc tìm kiếm khách hàng mà là làm sao để giải quyết triệt để bài toán chuỗi cung ứng.

Nhu cầu quá lớn đối với các dòng xe hybrid đang khiến hãng rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, dẫn đến danh sách chờ kéo dài cho các mẫu xe ăn khách. Việc tối ưu hóa quy trình sản xuất để tận dụng tối đa "cơn sốt" hybrid sẽ là chìa khóa để Toyota tiếp tục duy trì đà thống trị trong những năm tới.