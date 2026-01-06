Loạt SUV hot CX-5, Territory, Destinator... còn dễ mua mùa sát Tết?

Hyundai Tucson, Ford Territory hay Mitsubishi Destinator, Mazda CX-5 đang là những mẫu SUV ăn khách. Khi nhu cầu tăng dịp sát Tết, nguồn cung và ưu đãi có thay đổi?

SUV 5-7 chỗ ngồi tầm giá dưới một tỷ đồng luôn là phân khúc nóng vào những tháng sát Tết với khách hàng mua xe phục vụ gia đình là chủ yếu. Đây cũng là nhóm xe thường xuyên được hưởng ưu đãi, khuyến mại trong nhiều tháng. Vậy khi nhu cầu tăng lên, các chương trình kích cầu mua sắm có thay đổi gì?

Mitsubishi Destinator cháy hàng, gợi ý "bia kèm lạc"

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tính đến hết tháng 12, lượng đơn đặt cọc Destinator đã vượt quá lượng ôtô sẵn hàng của hãng.

Hiện tại, khách hàng nếu có nhu cầu đặt mua xe không thể nhận xe trước Tết Nguyên Đán. Cũng vì vậy, tại một số đại lý, câu chuyện mua phụ kiện xếp số nhận xe, hay còn được gọi là "bia kèm lạc" lại diễn ra.

Mitsubishi Destinator đang "bia kèm lạc" tại đại lý. Ảnh: Phong Vân.

Để có thể nhận xe sớm trước Tết, người mua được nhân viên gợi ý mua thêm loạt phụ kiện với tổng giá trị khoảng 15-20 triệu đồng. Tại một số đại lý, người tư vấn cũng nói rõ mức phí chênh lệch nhằm hỗ trợ khách hàng "rút ngắn thời gian chờ nhận xe".

Trong khi đó trên trang chủ, Mitsubishi vẫn đang áp dụng giá bán ưu đãi cho khách hàng mua Destinator trong tháng một, dao động 745-820 triệu đồng ở 2 phiên bản Premium và Ultimate. Khách hàng mua xe thời gian này vẫn được tặng bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng.

Ford Territory giảm ưu đãi, không còn bản thấp

Theo ghi nhận của phóng viên, chương trình ưu đãi giá của mẫu SUV cỡ C Territory đã khép lại trong khi bước sang năm mới.

Trước đó, đã có thời gian Territory được giảm sâu, thậm chí về giá dưới 700 triệu đồng nhằm chuẩn bị cho đợt ra mắt bản xe thế hệ mới. Sau đó, giá bán của Territory cũng được đưa về mức ổn định dần, dao động từ 762 triệu đến 896 triệu đồng.

Tại đại lý của Ford, mẫu SUV cỡ C bản sản xuất năm 2025 đang được giảm khoảng 5-10 triệu đồng tùy chương trình riêng của nhân viên tư vấn. Tuy nhiên theo nhân viên tư vấn, phiên bản Trend 1.5 AT VIN 2025 đã dần cạn hàng, chỉ còn số ít tùy chọn màu đen, trắng.

Ford Territory phiên bản Trend đã dần cạn kho. Ảnh: Phong Vân.

Thậm chí tại một đại lý Ford khu vực phía Bắc, nhân viên tư vấn cho biết đã hết toàn bộ xe bản Trend, các phiên bản khác như Titanium hay Titanium X cũng không còn tùy chọn màu xanh.

Trong khi đó với bản sản xuất 2026, một số đại lý cho biết khách hàng cần đặt cọc và chờ đến cuối tháng một.

Mazda CX-5 giảm giá

Khác với các mẫu xe đối thủ, Mazda CX-5 vẫn đang được giữ ưu đãi tốt tại các đại lý. Hiện, giá bán của bản 2.0L Deluxe là 709 triệu, thấp hơn mức niêm yết 40 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn tại đại lý cho biết có thể giảm thêm 4-5 triệu đồng tùy vào màu xe cũng như thời gian đặt mua của khách hàng. Các phiên bản có mức giá tốt được sản xuất năm 2025.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý cũng dần hết hàng phiên bản 2.0L Premium và 2.0L Premium Sport. Vì vậy, người mua cần liên hệ đến đại lý để kiểm tra phiên bản cũng như màu sắc xe còn sẵn hàng, có thể giao trước Tết Nguyên Đán.

Hyundai Tucson giảm gần 60 triệu

Trên trang chủ của hãng, Tucson tiếp tục triển khai ưu đãi giá cao nhất đến 58 triệu đồng cho toàn bộ phiên bản của mẫu SUV cỡ C. Còn tại đại lý, giá của Tucson còn đang giảm thấp hơn mức đề xuất của hãng.

Cụ thể tại một đại lý Hyundai khu vực miền Bắc, giá của xe Tucson bản 2.0 xăng đặc biệt đang được giảm về mức 798 triệu đồng.

Trong khi bản 1.6 xăng Turbo, giá tại đại lý khoảng 917 triệu, thấp hơn giá niêm yết 61 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản ghi nhận sự quan tâm lớn của người mua trong dịp sát Tết Nguyên Đán.

Hyundai Tucson tại đại lý còn được giảm nhiều hơn mức đề xuất của hãng. Ảnh: TC Group.

Sự phân hóa rõ rệt về ưu đãi trong phân khúc SUV dưới một tỷ đồng sát Tết 2026 cho thấy tâm lý khách hàng đang có sự thay đổi lớn. Trong khi các dòng xe mới với thiết kế "hợp gu" như Destinator chấp nhận tình trạng khan hàng và đội giá, thì các "lão tướng" như Tucson hay CX-5 lại chọn cách tối ưu giá bán để bảo vệ thị phần.

Đối với người tiêu dùng, việc lựa chọn giữa một chiếc xe "hot" nhưng phải chờ đợi hoặc chịu phí chênh lệch, và một chiếc xe ổn định với mức giá hời giao ngay trước Tết, sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và mức độ ưu tiên của mỗi gia đình.