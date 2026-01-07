BYD Sealion 6 ngừng bán ở 'quê nhà' Trung Quốc

Trên trang chủ của BYD Trung Quốc, mẫu Sealion 6 đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm.

Mẫu SUV tầm trung Sealion 6 đã chính thức bị rút khỏi danh mục sản phẩm nội địa và không còn xuất hiện trên trang web chính thức của dòng Ocean Network thuộc BYD.

Trước đó vào tháng 10/2025, Song Plus - mẫu xe giống với Sealion 6 tại Trung Quốc - đã khai tử, chuyển đổi về chung tên gọi Sealion 6. Đến nay khi ghé qua trang chủ của hãng, có thể thấy cả Song Plus, hay Sealion 6 cũng đã bị xóa khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường quê nhà.

Một số thông tin từ trang truyền thông địa phương cho rằng BYD sẽ gộp Song Plus/Sealion 6 thành Sealion 06, nhằm đồng nhất với tên gọi của mẫu SUV cỡ C này với toàn bộ thị trường quốc tế. Cho tới thời điểm này, Sealion 06 vẫn chưa xuất hiện tại thị trường Trung Quốc.

Theo CarnewsChina, đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu sản phẩm toàn diện của hãng xe Trung Quốc nhằm mang đến những thiết kế ngoại thất hiện đại hơn và nền tảng công nghệ mới nhất cho khách hàng trong nước.

Việc BYD quyết định dừng bán Sealion 6 tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hãng đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các thị trường nước ngoài. Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi BYD lần đầu tiên đạt doanh số hơn một triệu xe tại hải ngoại trong tổng số 4,55 triệu xe bán ra trên toàn thế giới.

Mẫu xe BYD Song Plus và Sealion 6 dừng bán tại Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Chỉ tính riêng trong tháng 12 năm ngoái, lượng xe bàn giao tại các thị trường quốc tế đã tăng trưởng tới 145% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn của BYD vào thị trường toàn cầu khi tốc độ tăng trưởng tại nội địa bắt đầu có dấu hiệu chậm lại.

Việc ngừng bán Sealion 6/Song Plus tại Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến mẫu xe phân phối ở Việt Nam hay các thị trường quốc tế khác.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Thái Lan, mang tên Sealion 06. Phiên bản mở bán được trang bị công nghệ plug-in hybrid (PHEV), sử dụng hệ truyền động DM-i thế hệ thứ năm của BYD, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện 160 kW, sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp đến 1.670 km.

Tùy chọn thuần điện của xe được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, hệ truyền động 12 trong một và hỗ trợ công suất sạc tối đa 237 kW.

Xe được bán với 2 phiên bản, giá dao động 839-936 triệu đồng.