Đây là vô lăng gập trên xe điện tự hành do VinFast sản xuất?

Mẫu xe điện tự hành Tensor Robocar trang bị vô lăng gập, sẽ tự động thu vào khi hệ thống tự lái Level 4 được kích hoạt.

Theo Carscoop, Autoliv và Tensor vừa cho ra mắt vô lăng gập đầu tiên trên thế giới, dành riêng cho xe điện tự hành. Dự kiến chính thức có mặt trên Robocar của Tensor, vô lăng này có thể thu gọn khi không cần thiết - tức lúc xe chuyển sang chế độ tự hành hoàn toàn.

Khi Robocar chuyển sang chế độ tự lái Level 4, vành vô lăng tự động gập xuống cùng phương với cột lái, sau đó cả cụm vô lăng thu gọn vào trong táp-lô để tăng không gian và sự thoải mái cho người ngồi ở ghế lái. Màn hình trung tâm cũng sẽ trượt ngang về hướng ghế lái, cho phép hành khách giải trí khi xe đang ở chế độ tự hành.

Ngược lại, khi xe dừng chế độ tự hành Level 4, màn hình trượt về trung tâm, còn vô lăng sẽ tự động mở ra.

Vô lăng và màn hình trung tâm của xe có thể thay đổi vị trí. Ảnh: Tensor.

Dù khá thú vị, thiết kế này đặt ra một vài câu hỏi về mức độ an toàn. Do túi khí thường bố trí bên trong vô lăng, Autoliv và Tensor đã phải tìm kiếm một giải pháp thay thế.

Theo Carscoops, một hệ thống mới đã được phát triển, trong đó sử dụng 2 túi khí khác nhau và chiếc xe sẽ tự xác định liệu đang ở chế độ tự hành hay đang được điều khiển bởi con người. Khi được xác nhận đang vận hành bởi con người, túi khí đặt bên trong vô lăng sẽ bung ra như ôtô thông thường.

Khi xe ở chế độ tự lái Level 4, một túi khí lắp đặt bên trong táp-lô sẽ được kích hoạt và bung ra để bảo vệ hành khách trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Autoliv và Tensor khẳng định cả 2 loại túi khí đều cung cấp khả năng bảo vệ ở mức độ cao tương đương.

Tensor Robocar sẽ được VinFast sản xuất. Ảnh: Tensor.

Chia sẻ với truyền thông, CEO Jay Xiao của Tensor cho rằng dù công nghệ tự lái hoàn toàn mang đến trải nghiệm đột phá cho người dùng, việc tự tay điều khiển xe trong một vài trường hợp nhất định vẫn được nhiều người ưa chuộng.

“Sử dụng 2 chế độ cho vô lăng có thể gập giúp kết hợp ưu điểm của 2 cách vận hành, cho phép khách hàng tự do lựa chọn”, Jay Xiao chia sẻ.

CEO Tensor không quên nhấn mạnh rằng vô lăng gập từng chỉ tồn tại trên các mẫu xe ý tưởng, nhưng giờ đã khả dụng ở Robocar và có thể xuất hiện trên nhiều dòng xe thương mại khác trong tương lai.

Tensor Robocar dự kiến ra mắt cuối năm nay, được sản xuất tại Việt Nam bởi hãng xe điện VinFast.

Trong nội dung quảng bá, Tensor Robocar được giới thiệu như một crossover hạng sang với cửa sau mở ngược, hệ thống SignalScreens cho phép giao tiếp với xe và người tham gia giao thông khác thông qua CarMoji.

Tensor Robocar là xe điện tự hành nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân. Ảnh: Tensor.

Robocar dự kiến sở hữu gói pin 112 kWh cùng hệ thống cảm biến tiên tiến, gồm 37 camera, 5 LiDAR, 11 radar, 22 micro, 10 cảm biến siêu âm, 3 IMU, GNSS, 16 cảm biến va chạm, 8 cảm biến mực nước, 4 cảm biến áp suất lốp và 1 cảm biến phát hiện khói.

Chuyên trang Carscoops lưu ý thêm rằng Tensor Robocar là mẫu xe tự hành nhắm đến mục đích sử dụng cá nhân, không phục vụ trong các đội xe taxi.