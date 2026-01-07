Đằng sau chương trình hỗ trợ khách Việt mua xe 0 đồng

Mua xe 0 đồng, khuyến mại cả trăm triệu, thị trường xe Việt đang không thiếu ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

VinFast triển khai chương trình mua xe 0 đồng tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Sau khi khép lại một năm 2025 với không ít biến động, thị trường ôtô Việt Nam khởi đầu năm 2026 bằng loạt chương trình kích cầu, bao gồm ưu đãi cả trăm triệu đồng, mua xe 0 đồng hay gia tăng thời hạn bảo hành cho xe.

Đằng sau những chương trình kích cầu này là tiềm năng cho một diện mạo mới của thị trường ôtô Việt Nam - nơi khách hàng có thể sẽ cân nhắc mua xe dựa trên giá trị và nhu cầu thật, thay vì chạy theo những đợt khuyến mại lớn.

Mua xe 0 đồng, ưu đãi trăm triệu

Hãng xe điện VinFast gần đây thông báo triển khai chương trình ưu đãi mua xe cho khách hàng Việt Nam.

Thông qua hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, chiến dịch của VinFast cho phép khách hàng sở hữu ôtô và xe máy điện của hãng với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Chương trình này còn đi kèm ưu đãi 10% giá trị xe với VF 8 và VF 9, hoặc hỗ trợ trực tiếp 6% giá trị xe cho các mẫu xe còn lại của VinFast gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

VF 9 cùng loạt xe điện VinFast được khuyến mại trong năm 2026. Ảnh: VinFast.

Cũng trong giai đoạn đầu năm 2026, nhiều hãng xe tại Việt Nam triển khai ưu đãi với giá trị khuyến mại lên đến cả trăm triệu đồng.

Subaru, Honda hay Mitsubishi và Toyota đều·có chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe theo nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn giảm lệ phí trước bạ, hỗ trợ tiền mặt, tặng phiếu nhiên liệu, quà tặng chính hãng...

Nổi bật hàng đầu là đợt "xả kho" của Subaru Forester nhập Thái, khi khách Việt vẫn đang có thể tiết kiệm đến 308 triệu đồng khi mua phiên bản 2.0 i-S EyeSight của mẫu SUV cỡ C.

Subaru Forester nhập Thái vẫn đang được khuyến mại lớn để dọn kho. Ảnh: Phúc Hậu.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua xe là khâu hậu mãi, với trọng tâm nằm ở chính sách và thời hạn bảo hành. Toyota Việt Nam gần đây thông báo nâng thời hạn bảo hành chính hãng cho một số dòng xe lên thành 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Cụ thể, số xe thương hiệu Toyota gồm Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Alphard HEV/Alphard, Fortuner, Camry HEV/Camry, Innova Cross HEV/Innova Cross, Corolla Cross HEV/Corolla Cross, Corolla Altis HEV/Corolla Altis, Veloz Cross và Avanza Premio sẽ được áp dụng thời hạn bảo hành chính hãng mới cho xe và pin HEV (nếu có).

Riêng Toyota Yaris Cross HEV sẽ chỉ được bảo hành pin HEV trong 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Điều kiện duy nhất để hưởng thời hạn bảo hành dài là duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc.

Khi thị trường đi tìm giá trị thật

Thị trường ôtô Việt Nam ở giai đoạn này có tính cạnh tranh cao nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả.

Trường hợp của Ford Territory tại kỳ báo cáo tháng 5/2025 là ví dụ điển hình cho nhận định nói trên. Doanh số mẫu SUV cỡ C của Ford đã tăng mạnh, vượt qua lượng tiêu thụ Mazda CX-5 trong cùng kỳ và thậm chí giúp Territory bán chạy nhất nhóm xe xăng.

Khi ấy, Ford Territory đang được các đại lý khuyến mại lớn để "dọn kho", chờ thế hệ mới được chính thức giới thiệu sau đó không lâu vào tháng 8/2025.

Đợt khuyến mại xả kho từng giúp Ford Territory vượt qua Mazda CX-5 về doanh số. Ảnh: Ford.

Ở thời điểm hiện tại, khuyến mại lớn đã không còn quá hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Gần như ở bất kỳ hãng xe phổ thông nào và ở nhiều phân khúc khác nhau, khách Việt cũng đều có thể bắt gặp một mức giảm giá vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe 0 đồng do VinFast triển khai cũng khá đáng chú ý. Chính sách này phần nào xóa bỏ lo ngại của khách hàng về chi phí đối ứng ban đầu, thường dao động từ vài chục đến xấp xỉ 100 triệu đồng ở một mẫu xe phổ thông.

Không chỉ cạnh tranh nhau về giá, các hãng còn đua tranh quyết liệt ở khâu dịch vụ và hậu mãi.

Còn nhớ Omoda & Jaecoo khi chính thức chào sân khách Việt từng gây chú ý với chương trình bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km với động cơ và pin, còn VinFast cũng đã cho bảo hành 7-10 năm với xe và động cơ.

Ôtô của Omoda và Jaecoo nhận chính sách bảo hành kéo dài. Ảnh: O&J Việt Nam.

Giờ đây, đến lượt Toyota áp dụng chương trình bảo hành 10 năm với xe và/hoặc pin HEV cho một số sản phẩm đang bán ở Việt Nam. Không chỉ đua tranh đơn thuần, việc các hãng tự tin nới rộng thời hạn bảo hành còn cho thấy cam kết về chất lượng xe cũng như "trách nhiệm" với khách Việt.

Khi ngày càng nhiều hãng xe có những chương trình ưu đãi, chính sách hỗ kích cầu với giá trị lớn tương tự nhau, thị trường Việt gần như tiến đến sự bão hòa.

Lúc này, khách Việt sẽ không mua xe dựa trên giá trị ưu đãi hiện có, thay vào đó chuyển sang xu hướng lựa chọn ôtô sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng bản thân.

Khi xu hướng này diễn ra, các hãng xe cũng sẽ phải chú trọng hơn vào cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, thay vì chạy các chiến dịch khuyến mại cả trăm triệu đồng để thu hút khách hàng.

Thị trường Việt vì vậy đứng trước cơ hội "nâng hạng", một mặt cải thiện doanh số theo cách "lành mạnh", mặt khác giúp ôtô quay về với giá trị thật của mình - thay vì được nhắc đến kèm theo các khoản ưu đãi lớn.