Xe nào dự kiến gây bão năm 2026?

Không phải mẫu xe nào khi ra mắt cũng có khả năng ghi nhận doanh số tốt, nhưng các cái tên bên dưới có tiềm năng tạo sức hút rõ rệt hơn số còn lại trong năm mới.

Hàng chục mẫu xe mới được mang đến thị trường Việt trong năm 2025. Trong số này, một số cái tên dự kiến gây bão trong năm tới, có thể sớm gia nhập cuộc đua top đầu doanh số nhờ nhiều ưu điểm. Vậy đó sẽ là sản phẩm nào?

Xe điện "siêu nhỏ" VinFast Minio Green

Mẫu xe điện siêu nhỏ của VinFast dự kiến nối tiếp "đàn anh" VF 3, trở thành ôtô điện thu hút nhất thị trường trong năm 2026. Minio Green sở hữu khá nhiều đặc điểm giống đàn anh VF 3.

Mẫu xe có kích thước nhỏ gọn với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 3090 x 1496 x 1663 mm, trục cơ sở 2.065 mm. Kích thước này giúp Minio Green tạo ưu thế khi di chuyển trong nội đô, dễ dàng luồn lách vào các ngõ ngách.

VinFast Miniio Green dự kiến nối tiếp đàn anh VF 3 gây bão doanh số năm 2026. Ảnh: Phong Vân.

Hạ tầng trạm sạc dày đặc cùng chương trình miễn phí sạc của VinFast tiếp tục là điểm cộng giúp thu hút lượng lớn người dùng.

Nhiều khả năng trong năm nay, VinFast sẽ giới thiệu Minio Green cao cấp hơn với các nâng cấp về mặt trang bị và công nghệ. Hiện tại, bản dịch vụ đang được bán với giá 269 triệu đồng.

SUV cỡ nhỏ Suzuki Fronx

Fronx là cái tên ghi nhận nhiều tranh cãi trong khoảng thời gian ra mắt. Tuy nhiên, câu chuyện xoay quanh cái tên này đa phần đến từ giá bán của phiên bản cao nhất, chứ không phải thiết kế hay sức mạnh động cơ.

Đây được xem là nỗ lực của Suzuki trong việc thiết kế. So với các anh em phổ thông cùng nhà, Suzuki sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại hơn. Các trang bị bên trong Suzuki Fronx cũng được xem là vượt phân khúc khi xuất hiện HUD, full ADAS, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí hay camera 360.

Suzuki Fronx ghi nhận nhiều công nghệ vượt phân khúc. Ảnh: Phúc Hậu.

Fronx được trang bị động cơ hybrid nhẹ mã K15C, gồm động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp motor điện và gói pin dung lượng nhỏ. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 97,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

So với các cái tên cùng tầm giá, Fronx mang cảm giác lái linh hoạt, lanh lẹ hơn, thậm chí có phần nhỉnh hẳn so với đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản ở hệ thống treo. Vì vậy nếu có thể bỏ qua câu chuyện giá bán ở bản cao nhất, đây có thể xem là đại diện đáng cân nhắc, dễ trở thành cái tên nóng trong phân khúc.

Ôtô gia đình Mitsubishi Destinator

Ngay khi vừa xuất hiện bản concept, DST (nay là Destinator) đã nhanh chóng ghi nhận độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Khi ra mắt với khoảng giá tốt cùng chương trình ưu đãi cho các đơn đặt hàng sớm, Destinator lập tức ghi nhận lượng đơn đặt hàng ấn tượng tại đại lý, cho thấy sức hút của mẫu SUV này.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tính đến hết tháng 12, lượng đơn đặt cọc Destinator đã vượt quá lượng ôtô sẵn hàng của hãng. Đến hiện tại, khách hàng đặt mua mới gần như không thể nhận xe trước dịp Tết nguyên Đán do nguồn cung không đủ.

Mitsubishi Destinator đang thể hiện được ưu thế nhờ thiết kế và sức mạnh động cơ. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể thấy Destinator là bản thay thế có phần hiệu quả của Outlander, với thiết kế bắt mắt và số lượng ghế ngồi đủ cho nhiều thành viên. Ưu điểm của Destinator còn đến từ công nghệ động cơ, khi được thừa hưởng từ mẫu SUV toàn cầu Eclipse.

Tuy nhiên câu chuyện về không gian hàng ghế cuối của Destinator vẫn còn gây tranh cãi. Với nhiều người, Destinator không có một khoảng không gian quá rộng rãi ở hàng 2-3, nhưng thực tế chúng vẫn vừa đủ, và gần như ngang bằng các mẫu SUV khác, nhưng sẽ hụt hơi nếu đặt cùng bàn cân SUV 7 chỗ thực thụ trên thị trường.

Nhưng với các ưu điểm lớn được nêu trên, việc thiếu hụt một chút không gian ở hàng 3, vốn không thường được người dùng sử dụng, dường như không phải là điểm trừ quá lớn với Destinator.

"Xe chở hàng" VinFast EC Van

Không phải là một mẫu xe gia đình, một chiếc SUV cỡ nhỏ "trendy", nhưng cách EC Van nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội cũng đủ để chứng minh sức hút của cái tên này ở nhóm xe ôtô tải cỡ nhỏ chở hàng.

Chúng ta khó có thể so sánh doanh số của nhóm xe này so với ôtô gia đình, nhưng việc EC Van ra mắt với công nghệ thuần điện, giá bán dưới 290 triệu đồng cũng đủ để dự đoán sức bán của mẫu xe với tệp khách hàng riêng biệt này.

Xe được trang bị motor điện cho công suất 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm, cho tốc độ tối đa 75 km/h. Nhờ gói pin với dung lượng khả dụng 17 kWh, EC Van có thể di chuyển tối đa 150 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Không phải xe gia đình, nhưng EC Van vẫn đang thu hút lượng lớn sự quan tâm. Ảnh: Phong Vân.

Trước đối thủ chạy xăng Suzuki Eeco cũng vừa xuất hiện, có thể EC Van sẽ sớm chiếm ưu thế về doanh số, nhờ động cơ điện tiết kiệm chi phí vận hành, yếu tố luôn được cân nhắc trên những mẫu xe vận tải hàng hóa ở thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 sẽ không còn là sân chơi độc tôn của những mẫu xe truyền thống. Sự trỗi dậy của các dòng xe điện mini như Minio Green, xe tải van điện EC Van hay sự xuất hiện của những mẫu SUV gia đình 7 chỗ linh hoạt như Destinator cho thấy người dùng đang ngày càng thực dụng và cởi mở hơn với những khái niệm mới.

"Cơn bão" doanh số có thể sẽ gọi tên những mẫu xe biết dung hòa giữa giá bán, công nghệ và chi phí vận hành, hứa hẹn một năm đầy biến động nhưng sôi động cho cả người bán lẫn người mua.