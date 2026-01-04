Khoang nội thất 'ngập' phím vật lý của xe điện Volkswagen

Volkswagen ID. Polo sở hữu khoang cabin với nhiều phím bấm vật lý, khác với thiết kế của nhiều xe điện Volkswagen hiện tại.

Theo Carscoops, Volkswagen vừa tung ra những hình ảnh chính thức về khoang nội thất của xe điện Volkswagen ID. Polo. Đây là mẫu xe đầu tiên được thiết kế dưới sự chỉ đạo của Giám đốc thiết kế mới Andreas Mindt.

Điểm nhấn của ID. Polo nằm ở loạt phím vật lý trong cabin, mục đích tạo ra một giao diện thân thiện hơn dành cho người dùng.

Cụ thể, các phím trượt cảm ứng hay táp-lô không phím vật lý từng gây ra nhiều khó chịu trên ID.3 và loạt xe Volkswagen gần đây đã biến mất. Thay vào đó, Volkswagen ID. Polo được trang bị các phím điều khiển vật lý đúng nghĩa, bao gồm núm xoay chỉnh âm lượng và cụm công tắc kính cửa sổ bố trí theo kiểu bốn nút truyền thống.

Vô lăng 2 chấu đáy phẳng thiết kế mới, đi cùng loạt phím vật lý để điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình và các chức năng giải trí, ưu tiên sự tiện dụng cho khách hàng.

Màn hình 10,25 inch sau vô lăng nay được cố định trực tiếp vào táp-lô, thay vì gắn vào cột lái như thiết kế của Volkswagen ID.3.

Hãng xe Đức cho biết phần mềm đã được cập nhật, bổ sung thêm chức năng cùng một số chi tiết hoài cổ. Với chỉ một phím bấm, màn hình trên chiếc xe điện Volkswagen sẽ chuyển đồ họa sang chủ đề retro, gợi nhớ mặt đồng hồ trên những chiếc Golf thập niên 1980.

Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 13 inch. Các phím trượt cảm ứng từng dùng để điều chỉnh nhiệt độ và âm lượng đã bị loại bỏ. Ngay dưới màn hình giờ đây là dãy phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, còn núm xoay chỉnh âm lượng bố trí ở bệ trung tâm.

Volkswagen ID. Polo có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.053 x 1.816 x 1.530 mm cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm, tức tương đương phiên bản trang bị động cơ đốt trong.

Biến thể thuần điện của Polo ra mắt với 3 tùy chọn motor điện trên trục trước – cho công suất tương ứng lần lượt 114 mã lực, 133 mã lực và 208 mã lực. Một phiên bản GTI mạnh 223 mã lực dự kiến ra mắt vào năm sau.

Tùy thuộc gói pin LFP 37 kWh hay pin NMC dung lượng 52 kWh, Volkswagen ID. Polo có thể đạt phạm vi hoạt động đến 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ sạc tối đa dao động 90-130 kW tùy phiên bản.

Volkswagen ID. Polo sẽ ra mắt thị trường Đức với giá khởi điểm 25.000 EUR (khoảng 29.400 USD ). Hãng xe Đức cũng xác nhận các phiên bản cao cấp hơn sẽ được giới thiệu tại nhiều thị trường châu Âu khác, giá bán từ 30.000 EUR (khoảng 35.300 USD ).