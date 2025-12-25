Xe xăng hiệu suất cao ra mắt khách Việt giữa làn sóng điện hóa

Những cái tên như Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf R Performance vốn là của hiếm ngày trước, giờ được mang về bán tại Việt Nam, nguyên do là gì?

Làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh mẽ tại thị trường ôtô Việt Nam. Bên cạnh các mẫu xe thuần điện, không ít lựa chọn hybrid cũng lần lượt chào sân, cho phép khách Việt dễ dàng chuyển đổi xăng-điện khi có nhu cầu.

Giữa xu hướng điện hóa, không ít hãng xe lại gây bất ngờ khi tung ra các sản phẩm xe xăng hiệu suất cao. Những cỗ máy ngốn xăng, ồn ào trên đường lọt giữa danh mục xe xanh đang ngày một dày ở thị trường Việt Nam.

Những chiếc xe không dành cho số đông

Khi Honda Việt Nam thông báo Civic Type R sẽ sớm dừng bán, thị trường Việt gần như ngay lập tức chào đón Volkswagen Golf R Performance như một lựa chọn thay thế.

Mẫu hot-hatch của Volkswagen được trang bị động cơ 2.0 TSI tăng áp, cung cấp công suất tối đa 320 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

Nhờ hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, Volkswagen Golf R Performance mất khoảng 4,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên, tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 270 km/h.

Volkswagen Golf R Performance là hot-hatch của hãng xe Đức. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở giá bán 1,898 tỷ đồng , Volkswagen Golf R Performance được đánh giá cạnh tranh hơn so với Honda Civic Type R - mẫu sedan hiệu năng cao của Nhật Bản đang nhận cọc 10 chiếc cuối cùng trước khi chia tay thị trường Việt.

Khoảng một tháng sau màn ra mắt Golf R Performance, khách hàng Việt Nam được giới thiệu thêm một mẫu xe xăng hiệu suất cao khác, lần này cũng đến từ một thương hiệu châu Âu.

Skoda Octavia RS cập bến thị trường xe Việt với chỉ một phiên bản, giá niêm yết 1,608 tỷ đồng . Mẫu sedan cỡ C của Skoda được trang bị động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm.

Skoda Octavia RS là mẫu sedan thể thao mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Thông qua hộp số DSG 7 cấp, sức mạnh từ động cơ truyền xuống cầu trước và cho phép Skoda Octavia RS tăng tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây, tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Với đặc thù sức mạnh động cơ được tối ưu, đi kèm giá bán cao hơn so với loạt xe chung nhà, không quá lời khi nhận định rằng những mẫu xe hiệu năng cao như Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf R Performance và Honda Civic Type R đều không phải là lựa chọn cho số đông.

Khi ra mắt gần đây, Skoda Octavia RS ở giá 1,608 tỷ đồng trở thành mẫu xe đắt đỏ nhất trong danh mục sản phẩm của hãng ôtô CH Czech tại thị trường Việt Nam.

Tương tự, Honda Civic Type R trước khi rút khỏi thị trường Việt theo kế hoạch định sẵn cũng đang là cái tên đắt đỏ nhất của thương hiệu Nhật Bản, hiện có giá 2,999 tỷ đồng .

Honda Civic Type R là xe đắt nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Volkswagen Golf R Performance chưa phải là cái tên đắt nhất của hãng xe Đức, tuy nhiên là phiên bản đắt nhất trong danh mục dòng Golf tại Việt Nam.

Các phiên bản "thường" của Volkswagen Golf được niêm yết dao động từ 789 triệu đến 1,468 tỷ đồng , còn Golf R Performance có giá 1,898 tỷ đồng .

Các hãng xe toan tính gì?

Trên thực tế, những mẫu xe hiệu năng cao như Skoda Octavia RS và Volkswagen Golf R Performance gần như không có khả năng trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng tại Việt Nam hay ở bất kỳ thị trường quốc tế nào.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Skoda ở TP.HCM từng tiết lộ 2 mẫu xe lắp ráp Slavia và Kushaq mới là những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm, đồng thời sở hữu doanh số cao nhất.

Skoda Octavia RS khó có thể sở hữu doanh số quá ấn tượng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Nguồn gốc lắp ráp trong nước giúp Slavia và Kushaq có giá bán rẻ nhất danh mục sản phẩm Skoda - nhiều khả năng là một phần lý do cho sức bán tốt.

Với giá bán cao cùng với mức độ "ồn ào" khi di chuyển trên đường, Skoda Octavia RS chắc chắn không phải là mẫu xe được ra mắt với kỳ vọng quá cao về doanh số.

Tương tự, Volkswagen Golf R Performance cũng sẽ chỉ đóng vai trò như "biểu tượng" của dòng Golf tại Việt Nam, thay vì là trụ cột doanh số cho hãng xe Đức.

Các phiên bản eTSI của Volkswagen Golf với giá bán dưới 1 tỷ đồng có thể được khách hàng chọn mua nhiều hơn, hay 2 phiên bản GTI có giá bán 1,288- 1,468 tỷ đồng .

Volkswagen Golf eTSI Life là phiên bản rẻ nhất trong dòng Golf tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Về phần mình, Honda Civic Type R sở hữu doanh số trong các năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 19 xe và 11 xe. Diễn biến này phần nào phản ánh mức độ "khó bán" của mẫu sedan hiệu năng cao.

Kết thúc 11 tháng đầu năm nay, Honda Việt Nam cũng chỉ tìm được thêm 2 chủ nhân mới cho Honda Civic Type R. Giả sử Honda Việt Nam có thể bán được toàn bộ 10 chiếc Civic Type R cuối cùng, doanh số lũy kế từ khi ra mắt của mẫu xe hiệu năng cao này cũng sẽ không thể vượt mốc 50 xe.

Dù sở hữu doanh số không mấy ấn tượng, Honda Civic Type R vẫn được xem là bộ mặt của thương hiệu ôtô Nhật Bản. Mẫu sedan nhập khẩu như minh chứng cho trình độ cơ khí của Honda, một lời khẳng định rằng hãng xe Nhật Bản đủ sức làm ra những cỗ máy hiệu năng cao.

Do đó, việc Volkswagen và Skoda ra mắt các mẫu xe hiệu năng cao được cho là cũng nhắm đến mục tiêu tương tự. Hai hãng xe này đều là ông lớn tại châu Âu cũng như trên thế giới, nhưng khá mờ nhạt tại Việt Nam giữa sự phổ thông của xe Nhật, xe Hàn và thậm chí là sự "ồn ào" của xe Trung Quốc.

Skoda Octavia RS và Volkswagen Golf R Performance góp mặt giúp khách hàng phần nào biết tới 2 thương hiệu với khả năng tạo ra những chiếc xe hiệu năng tốt, mang thêm lựa chọn cho những người yêu thích. Hãng xe cần những cái tên giúp hoàn thiện đội hình, khoe trình độ cơ khí và khẳng định giá trị thương hiệu, thay vì theo đuổi mục tiêu doanh số rõ ràng.