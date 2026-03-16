Honda Civic thế hệ mới trông thế nào?

Honda Civic mới dự kiến được tập trung vào hệ truyền động hybrid với thiết kế sắc sảo, hiện đại.

Trong khi phiên bản nâng cấp của Civic vừa ra mắt chưa lâu, Honda đã bắt đầu hé lộ những bước đi chiến lược cho thế hệ thứ 12 (dự kiến ra mắt cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027).

Những thông tin ban đầu cho thấy Civic 2028 sẽ là một cuộc cách mạng về khối lượng và công nghệ vận hành, giúp mẫu ôtô này duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng C.

Về thiết kế, dù các bản thử nghiệm vẫn đang được ngụy trang kỹ lưỡng nhưng những hình ảnh phác họa từ giới chuyên môn cho thấy Civic mới sẽ vay mượn nhiều đường nét từ mẫu xe điện e:NS2.

Mặt trước của ôtô hứa hẹn sẽ sắc sảo hơn với dải đèn LED thanh mảnh và hốc gió được thiết kế lại theo phong cách tối giản nhưng thể thao.

Với sự kết hợp giữa khung gầm nhẹ và hệ truyền động hybrid tối tân, Civic thế hệ 12 đang được kỳ vọng sẽ tạo ra sức cạnh tranh so với các đối thủ như Toyota Corolla hay Mazda3.

Honda Civic thế hệ mới trông sắc sảo hơn. Ảnh:Illustrations Theophilus Chin.

Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở nền tảng khung gầm mới được tinh chỉnh để cắt giảm tới 90 kg (khoảng 188 lbs) so với thế hệ hiện tại. Việc giảm trọng lượng không chỉ giúp ôtô tiết kiệm nhiên liệu mà còn cải thiện đáng kể sự linh hoạt.

Honda Civic 2028 dự kiến được trang bị hệ truyền động e:HEV thế hệ mới, kết hợp giữa máy xăng 2.0L và 2 motor điện, có thể cải thiện 30% hiệu suất nhiên liệu so với bản tiền nhiệm.

Công nghệ mô phỏng cảm giác chuyển số bằng phần mềm (từng ra mắt trên mẫu Prelude) sẽ được áp dụng trên Civic mới, giúp người yêu thích cảm giác "giật cục" của xe số sàn tìm được sự phấn khích.

Hệ thống quản lý chuyển động (Motion Management System) mới kết hợp cùng tính năng Pitch Control sẽ giúp xe ổn định và cân bằng hơn khi vào cua gắt.

Theo Carscoops, 60% linh kiện của Civic mới sẽ được dùng chung với các dòng HR-V, CR-V và Accord để tối ưu chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy nhiều khả năng mẫu sedan sẽ được giới thiệu sớm hơn, giá cũng có thể rẻ hơn.

Tại Việt Nam, Honda Civic đang được bán với 3 phiên bản, cạnh tranh cùng Mazda3 hay Kia K3. Phiên bản hybrid có giá 999 triệu ( 1,07 tỷ đồng cho tùy chọn màu đỏ, trắng ngọc), 2 bản chạy xăng được bán với giá dao động 789-897 triệu đồng.