Ngành công nghiệp ôtô Mỹ kêu gọi ngăn chặn xe Trung Quốc

Nhiều tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp ôtô Mỹ đã kêu gọi chính phủ của Tổng thống Donald Trump tiếp tục ngăn các hãng xe Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ, làm dấy lên thêm yếu tố nhạy cảm trước thềm cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngành công nghiệp ôtô Mỹ e ngại trước các thương hiệu Trung Quốc

Trong một bức thư gửi chính phủ Mỹ, nhóm các ngành ôtô lớn bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng về những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm thống trị ngành sản xuất ôtô toàn cầu và tìm cách tiếp cận thị trường Mỹ". Các tổ chức cho rằng những động thái này có thể gây ra "mối đe dọa trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh toàn cầu của Mỹ, an ninh quốc gia và nền tảng công nghiệp của nước này".

Nếu không có một cơ chế hợp lý, các thương hiệu ôtô Trung Quốc có thể nhanh chóng thống trị thị trường nhờ lợi thế về công nghệ và giá bán cạnh tranh - điều đang dần trở thành hiện thực tại Australia.

Các tổ chức này kêu gọi Washington duy trì quy định an ninh mạng do Bộ Thương mại ban hành vào năm 2025, vốn trên thực tế khiến gần như toàn bộ xe do Trung Quốc sản xuất không thể tiếp cận thị trường Mỹ. Bức thư cũng nhấn mạnh rằng các rủi ro đối với ngành ôtô Mỹ sẽ không thay đổi dù xe Trung Quốc được nhập khẩu trực tiếp hay được sản xuất tại Mỹ.

Nội dung bức thư còn cho biết thêm: "Những biến dạng thị trường và rủi ro đối với ngành công nghiệp ôtô Mỹ về cơ bản là như nhau, dù các phương tiện này được nhập khẩu hay sản xuất trong nước". Ngoài ra, các hiệp hội cũng chỉ trích quyết định của Canada khi thông báo sẽ cho phép một số xe Trung Quốc tiếp cận thị trường nước này.

Phản ứng của chính phủ Mỹ và Trung Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, D.C. đã bác bỏ các chỉ trích từ phía ngành ôtô Mỹ. Cơ quan này cho rằng xe sản xuất tại Trung Quốc được ưa chuộng trên toàn cầu "không phải nhờ các hành vi được gọi là cạnh tranh không công bằng, mà nhờ đổi mới công nghệ và chất lượng vượt trội sau quá trình cạnh tranh khốc liệt".

Thông qua việc thiết lập các liên doanh với nhiều thương hiệu lớn tại thị trường nội địa, các hãng xe Trung Quốc đã chủ động phát triển hàng loạt thương hiệu riêng, qua đó tối đa hóa lợi thế về công nghệ cũng như chi phí sản xuất thấp.

Phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng thị trường nước này luôn mở cửa với các hãng xe toàn cầu, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ, những công ty đã hưởng lợi lớn từ thị trường khổng lồ của Trung Quốc.

Động thái vận động chính sách của ngành ôtô Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31/3. Chuyến thăm nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau giai đoạn căng thẳng bởi các mức thuế do Washington áp đặt và việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Ông Donald Trump từng cho biết "hoan nghênh" các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ trong một sự kiện của Detroit Economic Club 2026. Tuy nhiên, chiến lược thực sự của vị tổng thống này vẫn là điều khó có thể dự đoán.

Trong bức thư này, các hiệp hội cũng kêu gọi chính quyền Mỹ bác bỏ mọi nỗ lực của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm "lách" các hạn chế hiện hành bằng cách xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Trước đó vào tháng 1/2026, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng chấp nhận khả năng các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Vào tháng 12/2025, Alliance for Automotive Innovation - tổ chức đại diện cho nhiều tập đoàn ôtô lớn như General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai và Stellantis - đã cảnh báo rằng Trung Quốc là "mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với ngành công nghiệp ôtô Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington ngăn các hãng xe và nhà sản xuất pin được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn mở nhà máy tại Mỹ.