Chi tiết siêu xe Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới

Sau hơn nửa năm ra mắt phiên bản coupe, thương hiệu đến từ Italy đã chính thức trình làng siêu xe mui trần Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới, vốn thay thế cho Roma Spider.
Được thiết kế bởi Ferrari Design Studio, chiếc xe sở hữu cấu hình 2+ với phần mui mở và vị trí động cơ đặt trước, giúp tối ưu trọng tâm và tỷ lệ phân bổ trọng lượng ở 2 cầu.
Phần đầu của Ferrari Amalfi Spider không khác biệt so với bản coupe. Hãng cũng lần đầu trình làng màu sơn đỏ Rosso Tramonto, lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi lúc hoàng hôn.
Mẫu siêu xe mui trần này có kích thước 4.660 x 1.974 x 1.305 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Khối lượng khô của Amalfi Spider vào khoảng 1.556 kg với tỷ lệ phân bổ 48:52.
Xe được trang bị cơ cấu mui vải 5 lớp với 4 tùy chọn màu tailer-made và 2 tùy chọn nỉ kỹ thuật bao gồm màu Tecnico Ottanio, kết hợp hiệu ứng lấp lánh dạng 3 chiều.
Khoang hành lý của Amalfi Spider đạt khoảng 255L, và giảm còn 172L khi mở mui. Cơ cấu này có thời gian đóng/mở trong 13,5 giây với vận tốc xe tối đa lên đến 60 km/h.
Cấu hình "dual-cockpit" của Ferrari Amalfi Spider bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 10.25 inch và màn hình cho ghế phụ 8.8 inch.
Cấu hình 2+ giúp hàng ghế sau phù hợp cho trẻ em, đồng thời gia tăng tính tiện dụng khi cần chở thêm hành lý. Ghế ngồi cũng được tích hợp sẵn tấm hướng gió, góp phần giảm nhiễu động luồng khí tràn vào khoang nội thất khi xe mở mui.
Ferrari Amalfi Spider được trang bị động cơ V8 twin-turbo 3.9L, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, tương đương với phiên bản coupe.
Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT và hệ dẫn động cầu sau, giúp mẫu xe mui trần này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và tốc độ tối đa 320 km/h.
Amalfi Spider có 5 chế độ lái Manettino gồm Wet, Comfort, Sport, Race và ESC-Off. Cụm cánh gió điều khiển điện phía sau có 3 chế độ LD, MD và HD, giúp tạo ra lực ép xuống mặt đường khoảng 110 kg khi xe có vận tốc trên 250 km/h.
Mức giá của Ferrari Amalfi Spider vẫn chưa được tiết lộ. Tại Mỹ, biến thể coupe của siêu xe này vào khoảng 262.000 USD, cạnh tranh trực tiếp với Aston Martin Vantage Roadster hay Porsche 911 Turbo S Cabriolet.
