Siêu xe Mercedes-AMG PureSpeed đầu tiên trên thế giới được rao bán

Ra mắt vào năm 2024, Mercedes-AMG PureSpeed là siêu xe đầu tiên trong dải sản phẩm Mythos Series, vốn là những dự án coachbuild từ các dòng xe thể thao thương mại.
Mới đây, một đại lý tại Đức đã rao bán mẫu xe mang phong cách speedster này. Chiếc xe được ghi nhận là mẫu Purespeed đầu tiên có mặt trên thị trường thứ cấp từ lúc ra mắt.
Ngoại hình của chiếc Mercedes-AMG PureSpeed này cũng là cấu hình ra mắt tại Monaco Grand Prix 2024, vốn lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes 2-Liter Rennwagen.
Cụ thể, phần thân trước của xe được sơn màu đỏ Zircon Red và dần chuyển sang tông màu xám Graphite Grey cùng với họa tiết tốc độ đặc trưng của AMG.
Bộ mâm 21 inch 5 chấu của PureSpeed được bổ sung các cánh điều hướng bằng sợi carbon, giúp tăng hiệu quả làm mát hệ thống phanh và lực ép xuống mặt đường.
Kính chắn gió và cột A được lược bỏ, đồng thời xe được bổ sung cơ cấu vòng bảo vệ HALO quen thuộc của những mẫu xe đua F1, vốn được áp dụng từ năm 2018.
Khung bảo vệ khi lật được thiết kế phía sau tựa đầu, mang huy hiệu AMG màu trắng đen. Xe vẫn sử dụng cơ cấu cánh gió điều khiển điện thay vì cánh gió cỡ lớn của gói AMG Aerodynamics trên SL-Class.
Thiết kế nội thất của PureSpeed không có quá nhiều thay đổi so với các mẫu SL-Class tiêu chuẩn. Khoang lái được phối 2 tông màu tương phản trắng Crystal White/đen.
Xe được trang bị tiêu chuẩn vô lăng AMG Performance và ghế thể thao AMG Performance với phần ốp lưng bằng sợi carbon, bổ sung thêm chức năng sưởi ấm vai và gáy.
Mercedes-AMG PureSpeed vẫn được trang bị khối động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 9 cấp AMG SPEEDSHIFT MCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh AMG Performance 4MATIC+.
Với những trang bị trên, mẫu speedster đến từ Đức có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây, trước khi đạt được vận tốc tối đa 315 km/h.
Người mua sẽ được nhận cặp nón bảo hiểm Bell có phối màu tương tự ngoại thất. Tuy nhiên, phụ kiện này được thiết kế theo số đo của chủ nhân ban đầu của siêu xe này.
Mercedes-AMG PureSpeed được sản xuất giới hạn 250 chiếc toàn cầu. Siêu xe này đang được rao bán với mức giá 999.000 Euro (hơn 1,15 triệu USD). Nếu mua để xuất khẩu sang nước khác, khách hàng chỉ cần trả 839.500 Euro (hơn 969.000 USD).
