Tái xuất sau 14 năm, Leon trong Resident Evil 'lên đời' siêu xe gì?

Sau 14 năm kể từ phần Resident Evil 6, nhân vật chính của loạt game biểu tượng văn hóa đại chúng Resident Evil của Capcom - đặc vụ liên bang DSO Leon Scott Kennedy, đã trở lại với phần mới nhất Resident Evil Requiem vào đầu năm 2026.
Một chi tiết khiến các game thủ và những người đam mê tốc độ cảm thấy bất ngờ là phương tiện đồng hành cùng anh trong hành trình phá án: Porsche Cayenne Turbo GT.
Phù hợp với tông màu u tối của dòng game kinh dị sinh tồn, chiếc xe của Leon mang màu sơn ngoại thất đen. Tuy nhiên, người chơi không thể điều khiển phương tiện này.
Trên thực tế, chiếc Porsche Cayenne Turbo GT chỉ xuất hiện trong các đoạn cutscene khi Leon đi nhận nhiệm vụ và đặc biệt khi anh quay trở lại thành phố Raccoon đầy duyên nợ.
Chiếc xe mang biển số ND = 9642. Đây là một easter egg thú vị khi ND có thể là viết tắt của New Dawn - tên nội bộ của dự án Resident Evil Requiem, trong khi dãy số thể hiện các phần game mà nhân vật Leon từng góp mặt.
Mặc dù "nổi tiếng" với thành tích phá hủy các phương tiện, trong Resident Evil Requiem, Leon được lập trình để không thể ngắm bắn vào chiếc SUV hiệu năng cao này.
Capcom cũng hợp tác cùng Porsche để tạo nên chiếc Cayenne Turbo GT độc nhất vô nhị lấy cảm hứng từ tựa game trên. Mặc dù không nói rõ những chi tiết khác biệt, mẫu SUV hiệu năng cao được sử dụng trong các tour quảng bá cho Resident Evil Requiem.
Porsche Cayenne Turbo GT được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L công suất 659 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa 305 km/h.
Phản hồi sau những câu trêu đùa về khả năng lái xe của Leon, đại điện hãng xe chỉ phản hồi ngắn gọn: "We trust Leon" (chúng tôi tin tưởng Leon). Tại Việt Nam, Porsche Cayenne Turbo GT có giá khởi điểm từ 14,36 tỷ đồng.
