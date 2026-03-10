Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

'Siêu xe' điện Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe lộ ảnh nội thất

  • Thứ ba, 10/3/2026 14:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu coupe 4 cửa Mercedes-AMG GT 4-Door thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế hiện đại hơn so với các mẫu xe hiệu năng cao khác của thương hiệu.

Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 1

Dựa trên Concept AMG GT XX, Mercedes-Benz chuẩn bị ra mắt mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe hoàn toàn mới, và đặc biệt hơn khi thế hệ này sở hữu cấu hình thuần điện.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 2

Những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của mẫu EV này đã chính thức được công bố, mang đến ngôn ngữ thiết kế kết hợp giữa phong cách đặc trưng của các dòng xe điện và những chi tiết đậm chất hiệu năng cao từ Mercedes-AMG.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 3

Người lái có thể theo dõi các chỉ số vận hành và điều khiển các tính năng thông qua bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 4

Vị trí ghế hành khách phía trước cũng được bổ sung màn hình phụ trợ 14 inch. Các cửa gió điều hòa được thiết kế phát sáng theo hệ thống đèn viền trang trí nội thất.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 5Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 6

Tùy chọn ghế trước AMG Performance được thiết kế thấp, kết hợp nhiều chất liệu, màu sắc từ chương trình cá nhân hóa Manufaktur. Tapi cửa được trang trí bằng các đường chỉ tương phản với họa tiết độc đáo.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 7

Khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình hàng ghế sau 3 chỗ ngồi hoặc 2 ghế sau độc lập, kết hợp tựa lưng có thể gập xuống giúp tăng độ linh hoạt trong quá trình sử dụng.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 8

Cửa sổ trời Panorama SKY CONTROL được làm từ kính nhiều lớp với bề mặt phủ phản xạ hồng ngoại và lớp phủ siêu mỏng có độ phát xạ thấp (LowE). Chi tiết này có thể trình chiếu logo AMG cùng các họa tiết sọc đua theo những tông màu phù hợp.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 9

Cho tới này, thông tin về hệ thống vận hành của Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Mercedes-Benz Concept AMG GT XX sở hữu 3 động cơ điện độc lập có công suất tối đa hơn 1.360 mã lực
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 10

Bảng điều khiển trung tâm AMG RACE ENGINEER gồm 3 phím xoay: Response Control, Agility Control và Traction Control, giúp kiểm soát mức độ can thiệp về độ nhạy động cơ, khả năng linh hoạt khi vào cua và độ bám đường.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 11

Hệ thống thông tin giải trí MBUX dựa trên hệ điều hành MB.OS với công nghệ điện toán đám mây, mang đến các giao diện như AMG Special, AMG TRACK PACE và Classic.
Mercedes-AMG, GT 4-Door Coupe, AMG, AMG GT, xe dien, EV, mercedes, concept amg gt xx anh 12

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới có thể ra mắt trong năm 2026. Mức giá của mẫu siêu xe điện này được dự đoán khoảng 103.000 USD đến 208.000 USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Mercedes-AMG GT Black Series tiếp tục làm xe an toàn tại giải đua F1

Mercedes-AMG GT Black Series và Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ tiếp tục đảm nhận vai trò xe an toàn và xe y tế tại mùa giải F1 2026.

13:43 8/3/2026

Mercedes-Benz G-Class thế hệ mới sắp được bán chính hãng tại Việt Nam?

Lần đầu tiên, Mercedes-Benz G 500 được phân phối chính hãng, song song với phiên bản hiệu năng cao AMG G 63, cho phép khách hàng sở hữu mẫu xe biểu tượng này với mức giá phải chăng hơn.

07:08 8/2/2026

Mercedes-AMG C 63 sử dụng động cơ 4 xy-lanh chính thức bị khai tử

Mercedes-AMG xác nhận sẽ khai tử C 63 S E-Performance dùng động cơ 4 xy-lanh và thay thế bằng C 53 trang bị động cơ I6 3.0L không hybrid, cho thấy một chiến lược điện hóa "vô tội vạ" có thể hủy hoại hình ảnh của một biểu tượng tốc độ như thế nào.

13:22 7/2/2026

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe AMG AMG GT xe điện EV mercedes concept amg gt xx Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe AMG AMG GT xe điện EV mercedes concept amg gt xx

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý