'Siêu xe' điện Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe lộ ảnh nội thất

|
Dựa trên Concept AMG GT XX, Mercedes-Benz chuẩn bị ra mắt mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe hoàn toàn mới, và đặc biệt hơn khi thế hệ này sở hữu cấu hình thuần điện.
|
Những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của mẫu EV này đã chính thức được công bố, mang đến ngôn ngữ thiết kế kết hợp giữa phong cách đặc trưng của các dòng xe điện và những chi tiết đậm chất hiệu năng cao từ Mercedes-AMG.
|
Người lái có thể theo dõi các chỉ số vận hành và điều khiển các tính năng thông qua bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.
|
Vị trí ghế hành khách phía trước cũng được bổ sung màn hình phụ trợ 14 inch. Các cửa gió điều hòa được thiết kế phát sáng theo hệ thống đèn viền trang trí nội thất.
|
Tùy chọn ghế trước AMG Performance được thiết kế thấp, kết hợp nhiều chất liệu, màu sắc từ chương trình cá nhân hóa Manufaktur. Tapi cửa được trang trí bằng các đường chỉ tương phản với họa tiết độc đáo.
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình hàng ghế sau 3 chỗ ngồi hoặc 2 ghế sau độc lập, kết hợp tựa lưng có thể gập xuống giúp tăng độ linh hoạt trong quá trình sử dụng.
|
Cửa sổ trời Panorama SKY CONTROL được làm từ kính nhiều lớp với bề mặt phủ phản xạ hồng ngoại và lớp phủ siêu mỏng có độ phát xạ thấp (LowE). Chi tiết này có thể trình chiếu logo AMG cùng các họa tiết sọc đua theo những tông màu phù hợp.
|
Cho tới này, thông tin về hệ thống vận hành của Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Mercedes-Benz Concept AMG GT XX sở hữu 3 động cơ điện độc lập có công suất tối đa hơn 1.360 mã lực
|
Bảng điều khiển trung tâm AMG RACE ENGINEER gồm 3 phím xoay: Response Control, Agility Control và Traction Control, giúp kiểm soát mức độ can thiệp về độ nhạy động cơ, khả năng linh hoạt khi vào cua và độ bám đường.
|
Hệ thống thông tin giải trí MBUX dựa trên hệ điều hành MB.OS với công nghệ điện toán đám mây, mang đến các giao diện như AMG Special, AMG TRACK PACE và Classic.
|
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới có thể ra mắt trong năm 2026. Mức giá của mẫu siêu xe điện này được dự đoán khoảng 103.000 USD đến 208.000 USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.