Mercedes-Benz G-Class thế hệ mới sắp được bán chính hãng tại Việt Nam?

Lần đầu tiên, Mercedes-Benz G 500 được phân phối chính hãng, song song với phiên bản hiệu năng cao AMG G 63, cho phép khách hàng sở hữu mẫu xe biểu tượng này với mức giá phải chăng hơn.

Một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của giới chơi xe trong nước khi theo quảng cáo từ một đại lý, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) được cho là đang lên kế hoạch ra mắt 2 phiên bản Mercedes-Benz G 500 và Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là cột mốc đáng chú ý bởi lần đầu tiên dòng G-Class tiêu chuẩn (G 500) được phân phối chính hãng, thay vì chỉ có phiên bản hiệu năng cao AMG G 63 như trước đây.

Một đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh chiếc G 500 và AMG G 63 thế hệ mới trên nền quảng cáo năm Bính Ngọ, cho thấy dòng SUV biểu tượng đến từ Đức có thể "chào sân" Việt Nam ngay trong năm 2026.

Theo nội dung quảng cáo được chia sẻ, Mercedes-Benz G 500 tại Việt Nam có cấu hình ngoại thất nổi bật với màu sơn đỏ Hyacinth Red, bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch sơn màu xám Tremolite Grey phay kim cương, đi kèm lưới bảo vệ cụm đèn trước và baga mui của gói Professional - những chi tiết nhấn mạnh chất địa hình đặc trưng của dòng G-Class.

Trong khi đó, Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới cũng sở hữu màu sơn đỏ Hyacinth Red nhưng mang phong cách thể thao và hầm hố hơn nhờ bộ mâm forged 5 chấu kép 22 inch sơn đen nhám. Xe còn được trang bị gói ngoại thất tối màu với nóc, cản trước/sau và ốp tai gương ngoại thất đều sơn đen AMG Night Package, tạo tổng thể mạnh mẽ và cá tính.

Đây là lần đầu tiên dòng Mercedes-Benz G 500 được phân phối chính hãng tại Việt Nam, cho phép khách hàng lựa chọn một mẫu SUV đậm chất việt dã với mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc 10 tỷ đồng .

Về giá bán, quảng cáo cho biết Mercedes-Benz G 500 có giá hơn 9 tỷ đồng , còn Mercedes-AMG G 63 có giá hơn 12 tỷ đồng . Trên trang web chính thức của Mercedes-Benz Việt Nam hiện tại, AMG G 63 (W463) đã được rút khỏi trang xây dựng cấu hình. Dù vậy, trong bảng giá công bố, phiên bản thuần điện G 580 EQ được niêm yết ở mức 7,999 tỷ đồng , còn AMG G 63 ở mức 10,899 tỷ đồng .

Thế hệ mới của Mercedes-Benz G-Class (W465) ra mắt toàn cầu vào tháng 3/2024 với những tinh chỉnh nhẹ so với thế hệ W463 trước đó. Đối với G 500, xe được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0L kết hợp công nghệ mild-hybrid (MHEV), cho công suất 449 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Hệ thống điện có thể hỗ trợ thêm tối đa 20 mã lực và 200 Nm khi cần thiết. Nhờ đó, G 500 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Việc mở rộng dải sản phẩm SUV cho thấy Mercedes-Benz Việt Nam đang mở rộng thị phần các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, trong bối cảnh doanh số các mẫu CKD "phổ thông" đang bị các đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong những năm vừa qua.

Ở phía AMG G 63, mẫu SUV hiệu năng cao vẫn sử dụng động cơ V8 Biturbo 4.0L quen thuộc, công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, tương đương phiên bản W463 ra mắt năm 2018. Hệ thống MHEV ISG 48V mới cũng bổ sung thêm 20 mã lực và 200 Nm trong thời gian ngắn, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và vượt xe.

Nếu G 500 chính thức được phân phối tại Việt Nam, Mercedes-Benz sẽ có thêm "vũ khí" để cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV địa hình hạng sang như Land Rover Defender 110 hay Lexus GX 550 trong tầm giá không quá chênh lệch. Sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn G 500 có thể đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích thiết kế biểu tượng của G-Class, nhưng không nhất thiết phải sở hữu sức mạnh quá lớn như AMG G 63, đồng thời tiếp cận mức giá "dễ chịu" hơn.