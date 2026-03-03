Tay đua F1 'rước dâu' bằng siêu xe Ferrari hơn 40 triệu USD

Sau thời gian giữ kín mối quan hệ, tay đua Ferrari Charles Leclerc chính thức kết hôn với người mẫu Alexandra Saint Mleux. Lễ cưới vừa diễn ra vào ngày 28/2 tại Monaco.

Đặc biệt hơn, chú rể đã cầm lái " siêu xe " rước dâu Ferrari 250 Testa Rossa đời 1957 với thiết kế "Pontoon Fender" biểu tượng, vốn chỉ có 19 chiếc được chế tạo.

Theo ước tính của các chuyên gia, mức giá của dòng Ferrari 250 Testa Rossa dao động từ 12 đến 40 triệu USD . Một số nguồn tin cho biết chiếc xe được tay đua F1 này mượn từ bộ sưu tập di sản Ferrari Heritage Collection .

Tay đua F1 của Scuderia Ferrari Formula 1 cũng sở hữu nhiều mẫu siêu xe Ferrari như Daytona SP3, 488 Pista, 812 Competizione A, SF90 XX Stradale... Tuy nhiên, ngoại thất các mẫu xe này không phù hợp với "dress code" đám cưới triệu USD của anh.

Cư dân mạng còn liên tưởng đến một phân cảnh trong bộ phim Stuart Little 2, khi nhân vật chính chở chú chim hoàng yến Margalo trên một chiếc xe mui trần màu đỏ.

Thậm chí, thật "thiếu sót" nếu ngày vui của Charles Leclerc lại thiếu sự góp mặt của kỳ phùng địch thủ Max Verstappen. Mùa giải 2026 của F1 sẽ khởi tranh vào ngày 8/3 tại trường đua Albert Park, Melbourne (Australia Grand Prix).

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.