Như thường lệ, các hãng xe quốc tế thường ưu ái thị trường Trung Quốc với các phiên bản kéo dài trục cơ sở, vốn được khách hàng tại đất nước tỷ dân này đánh giá cao.
Sau khi ra mắt vào năm ngoái với phiên bản sedan và wagon, Audi A6 thế hệ mới cũng được bổ sung phiên bản kéo dài trục cơ sở A6L do liên doanh FAW-Volkswagen sản xuất.
Trong khi A6L S line sở hữu thiết kế tương đồng với A6 S line, phiên bản tiêu chuẩn của Audi A6L tại Trung Quốc lại được tạo hình hầm hố hơn so với bản quốc tế.
Cụm đèn trước Matrix LED được thiết kế mỏng với hiệu ứng pixel. Điểm khác biệt của phiên bản Trung Quốc đến từ logo Audi phát sáng kết nối dải LED tại lưới tản nhiệt.
Audi A6L có chiều dài và trục cơ sở lần lượt là 5.142 mm và 3.066 mm, tăng thêm 143 mm so với A6 bản tiêu chuẩn. Xe còn dài hơn Audi A8 68 mm, nhưng ngắn hơn A8L 62 mm.
Theo yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền tại Trung Quốc, tay nắm cửa điều khiển điện đã được thay thế bằng tay nắm cửa "cơ chế bảo vệ cơ điện kép".
Mẫu sedan cỡ trung này có thêm nhiều kiểu thiết kế mâm mới có kích thước lên đến 21 inch, vốn được chế tác theo "gu thẩm mỹ khách hàng Á châu".
Phần đuôi của Audi A6L cũng có thiết kế tương đồng với Audi A6 bản quốc tế. Tuy nhiên, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là logo của Audi được chế tác với hiệu ứng phát sáng.
Nội thất của Audi A6L không có nhiều sự khác biệt so với bản quốc tế. Chiếc xe vẫn phát triển trên nền tảng PPC, giúp tối ưu không gian cho khoang hành khách phía sau.
Người lái có thể theo dõi các chỉ số vận hành của xe thông qua bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 11.9 inch, kết hợp hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió cỡ lớn.
Bên cạnh là màn hình giải trí trung tâm cảm ứng MMI 14.5 inch và màn hình dành cho ghế phụ MMI với kích thước 10.9 inch, kết hợp hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa.
Xe được trang bị công nghệ hỗ trợ lái Huawei Qiankun, bao gồm 33 cảm biến, 2 cụm LiDAR mang đến 28 tính năng an toàn nâng cấp ADAS, hệ thống 7+2 túi khí...
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có diện tích lên đến 1,96 m², tích hợp 112 bóng LED RGB mang đến hiệu ứng chiếu sáng đặc biệt.
Audi A6L bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L MHEV, sản sinh công suất 204 mã lực, đi kèm dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Với phiên bản cao cấp hơn, cơ cấu này sản sinh sức mạnh tối đa 272 mã lực, kết hợp động cơ điện 25 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro.
Phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ V6 tăng áp 3.0L mạnh 367 mã lực, bổ sung hệ thống treo khí nén với khả năng nâng gầm 30 mm và chức năng đánh lái bánh sau.
Tại Trung Quốc, Audi A6L Selected có giá khởi điểm từ 323.000 NDT (47.000 USD). Phiên bản A6L Premium/A6L Exclusive có giá từ 353.000 NDT (51.400 USD), trong phiên biến thể quattro tăng thêm 35.000 NDT (5.100 USD). Phiên bản cao cấp nhất A6L 3.0T quattro Flagship có giá 436.000 NDT (63.500 USD).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.