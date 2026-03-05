Bất chấp những tin đồn về việc khai tử dòng xe thể thao thuần điện, CEO Audi khẳng định Concept C vẫn đang được phát triển đúng kế hoạch.

ông Gernot Döllner, Tổng giám đốc Audi, đã bác bỏ hoàn toàn những suy đoán cho rằng dự án xe thể thao thuần điện Concept C của thương hiệu đã bị hủy bỏ.

Audi Concept C sẽ được sản xuất thương mại

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GoAuto (Australia), người đứng đầu hãng xe có trụ sở tại Ingolstadt nhấn mạnh: "Chúng tôi đã giới thiệu mẫu xe đó vào tháng 9 năm ngoái và trong vòng 2 năm, nó sẽ có mặt trên thị trường".

Vào tháng 9/2025, Audi Concept C chính thức ra mắt, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của thương hiệu. Chiếc xe được kỳ vọng kế thừa vị trí còn trống của Audi TT, vốn đã dừng sản xuất từ năm 2023.

Trước đó, xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Porsche có thể khai tử phiên bản thuần điện của dòng 718 Cayman/Boxster, từ đó ảnh hưởng dây chuyền tới mẫu EV phong cách targa của Audi.

Tuy nhiên, ông Döllner khẳng định Concept C là một "sản phẩm nghiêm túc" và kế hoạch phát triển hoàn toàn không bị đình lại. Trong thư nội bộ gửi nhân viên tháng trước, ông cũng nhấn mạnh rằng việc bàn giao nền tảng từ Porsche "không có gì phải bàn cãi" và hai thương hiệu đang "hợp tác chặt chẽ, hiệu quả".

Tuy nhiên, phiên bản thương mại của Audi Concept C không phải là biến thể thuần điện của TT thế hệ mới, và có thể được ra mắt vào năm 2027 theo như công bố của CEO Gernot Döllner.

Dù là mẫu coupe 2 chỗ với mui targa đóng/mở điện, Audi Concept C sẽ không phải là thế hệ tiếp theo của Audi TT. Tuy nhiên, thương hiệu kỳ vọng mẫu xe mới có thể tạo hiệu ứng mạnh mẽ tương tự chiếc Audi TT nguyên bản ra mắt năm 1998.

Concept C là mẫu xe tiên phong của Audi trong kỷ nguyên mới

Audi Concept C được xem như bước "khởi động lại" ngôn ngữ thiết kế của hãng, mở ra phong cách tạo hình mới sẽ xuất hiện trên các mẫu xe thương mại trong tương lai gần.

Khác với phong cách có phần mềm mại của các mẫu xe trước đây, Audi Concept C sở hữu những đường nét mạnh mẽ, đặc biệt là lưới tản nhiệt giả lập cỡ lớn hình chữ nhật.

Theo Giám đốc Sáng tạo Massimo Frascella, phiên bản trưng bày đã hoàn thiện khoảng 87% thiết kế cuối cùng. Audi cũng xác nhận đây sẽ là kiểu thân xe duy nhất; phiên bản coupe mui cố định hiện không nằm trong kế hoạch sản xuất.

Bên trong khoang lái, Audi Concept C đi ngược xu hướng màn hình mở rộng trên nhiều mẫu Audi hiện nay. Thay vào đó, xe quay lại với nhiều nút bấm vật lý hơn và hệ thống thông tin giải trí có thể thu gọn vào taplo, gợi nhớ các mẫu xe thập niên 2010.

Nội thất của mẫu xe thuần điện này cũng không quá lạm dụng màn hình như các thương hiệu khác. Đồng thời, Audi cam kết chất liệu và mức độ hoàn thiện sẽ được tối ưu hơn.

Audi cũng cam kết cải thiện chất lượng vật liệu nội thất, sau khi thừa nhận tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm đã giảm trong những năm gần đây. Ông Oscar da Silva Martins, Trưởng bộ phận Truyền thông Sản phẩm và Công nghệ, chia sẻ: "Chúng tôi từng làm tốt hơn về mặt chất lượng trong quá khứ, và chắc chắn sẽ sớm lấy lại tiêu chuẩn đó".

Phiên bản thương mại dự kiến sử dụng nền tảng PPE Sport của tập đoàn Volkswagen, với bộ pin đặt phía trước cầu sau. Ở dạng concept, chiếc xe nặng khoảng 1.690 kg và sử dụng motor điện đặt phía sau. Ngoài ra, cấu hình 2 motor dẫn động bốn bánh toàn thời gian cũng đang được phát triển.

Mặc dù dự án Porsche 718 Cayman/Boxster thuần điện đang được tạm dừng, Audi vẫn tự tin ra mắt đúng hạn phiên bản thương mại của Concept C, vốn dựa trên nền tảng PPE Sport của tập đoàn Volkswagen.

Với những khẳng định mới nhất từ ban lãnh đạo, có thể thấy Audi chưa hề từ bỏ tham vọng trong phân khúc xe thể thao điện hiệu suất cao, bất chấp áp lực cạnh tranh và những đồn đoán xoay quanh chiến lược sản phẩm xe điện của tập đoàn.