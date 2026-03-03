|
Aston Martin đã trình làng siêu xe Vanquish Volante Wave Edition độc nhất thế giới. Chiếc xe được dùng cho buổi đấu giá từ thiện của sự kiện Naples Winter Wine Festival 2026.
|
Là dự án cá nhân hóa của Q by Aston Martin, Vanquish Wave Edition được lấy cảm hứng từ bờ biển và những con sóng tại hạt Collier, nằm kế bên vịnh Florida (Mỹ).
|
Cụ thể, ngoại thất của chiếc xe được sơn màu xanh Q Iridescent Sapphire, đi kèm với các đường viền tương phản màu trắng Club Sport White trên các chi tiết bằng sợi carbon.
|
Cơ cấu mui vải K-fold trên Aston Martin Vanquish Volante có thể mở trong 14 giây và đóng trong 16 giây, ngay cả khi xe di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h.
|
Ghế ngồi được bọc da cao cấp màu trắng Glacier White, đi kèm với các đường chỉ tương phản màu xanh Pale Blue. Logo của phiên bản này được thêu tỉ mỉ tại tựa đầu mỗi ghế.
|
Aston Martin Vanquish Volante vẫn được trang bị động cơ V12 Twin-Turbo dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 835 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
|
Được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép ZF và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe mui trần này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây với vận tốc tối đa 344 km/h.
|
Aston Martin Vanquish Volante được trang bị các chế độ lái GT, Sport và Sport+. Dù sở hữu cơ cấu mui trần, mẫu xe này chỉ nặng hơn khoảng 95 kg so với bản coupe.
|
Siêu xe Aston Martin Vanquish Volante có giá khởi điểm tại Mỹ khoảng 489.700 USD. Con số sau buổi đấu giá của phiên bản Wave Edition đã vượt mức 1,1 triệu USD.
|
Chủ nhân mới của chiếc xe còn nhận được nhiều ưu đãi như 1 đêm trải nghiệm VIP tại Miami, 1 đêm tại Ocean Bungalow của khách sạn 5 sao Four Seasons, thực đơn nếm thử nhiều món kèm rượu vang tại nhà hàng Lido...
|
Cũng tại sự kiện này vào năm 2024, chiếc Aston Martin DB12 Volante đầu tiên tại Mỹ cũng được đấu giá thành công với số tiền 650.000 USD. Vào năm 2025, chiếc Bentley Continental GTC Speed thế hệ mới từ chương trình cá nhân hóa Bentley Mulliner đầu tiên đã tìm được chủ nhân với mức giá 1,7 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.