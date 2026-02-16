Porsche âm thầm gỡ Cayman và Boxster khỏi trang xây dựng cấu hình

Việc Porsche âm thầm gỡ Cayman và Boxster khỏi công cụ cấu hình trực tuyến đang làm dấy lên nghi vấn hãng xe Đức có thể điều chỉnh lại chiến lược điện hóa đối với hai mẫu xe biểu tượng này.

Porsche vừa khiến cộng đồng yêu xe bất ngờ khi 2 mẫu xe thể thao 718 Cayman và 718 Boxster biến mất khỏi công cụ cấu hình trực tuyến. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng hãng xe Đức đang chuẩn bị cho một thế hệ hoàn toàn mới, đồng thời có thể đang xem xét lại kế hoạch điện hóa toàn phần đối với dòng xe này.

Porsche Cayman và Boxster 'biến mất' trên trang xây dựng cấu hình

Hiện tại, Porsche không còn nhận đơn đặt hàng cho thế hệ 718 Cayman và 718 Boxster. Khi người dùng truy cập trang xây dựng cấu hình tại nhiều thị trường, hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "không khả dụng". Khách hàng vẫn có thể mua xe từ kho xe sẵn có, nhưng không thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân.

Trên trang xây dựng cấu hình quốc tế, Porsche đã rút toàn bộ các biến thể của 718 Boxster và 718 Cayman, chỉ chừa lại 2 mẫu xe hiệu năng cao 718 Spyder RS và 718 Cayman GT4 RS. Tại Mỹ, 2 mẫu xe này thậm chí còn "mất tích" trên công cụ này.

Việc rút 2 mẫu xe khỏi trang xây dựng cấu hình được cho là dấu hiệu cho thấy Porsche đang chuẩn bị khai tử thế hệ 718 đã ra mắt từ năm 2016, mở đường cho một thế hệ mới. Trước đây, kế hoạch của hãng là chuyển Cayman và Boxster sang cấu hình thuần điện, nhưng biến động của thị trường xe điện cùng phản ứng tiêu cực từ những người yêu động cơ đốt trong đang khiến chiến lược này bị xét lại.

Theo các báo cáo không chính thức, nền tảng xe điện vốn được thiết kế riêng cho thế hệ mới của 718 có thể đang được tái kỹ thuật để tương thích với động cơ đốt trong. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là phương án dự phòng giúp Porsche linh hoạt hơn trong trường hợp thị trường xe điện tiếp tục suy yếu.

Hiện tại, Porsche đang phân phối 3 dòng xe thuần điện chính là Taycan, Macan Electric và Cayenne Electric. Trong đó, 2 mẫu SUV vẫn được phân phối đầy đủ các phiên bản động cơ xăng, động cơ hybrid và động cơ điện.

Porsche từng áp dụng cách tiếp cận tương tự với Macan và Cayenne, khi duy trì song song phiên bản động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Hãng cũng xác nhận sẽ tiếp tục sản xuất và phát triển Macan và Cayenne chạy xăng trong suốt thập niên 2030, bên cạnh các biến thể thuần điện mới.

Chiến lược nào cho Porsche Cayman và Boxster?

Tại Mỹ, Porsche không có nhà máy sản xuất xe mà chỉ nhập khẩu từ châu Âu. Dù có trung tâm Porsche Experience Center (Atlanta) và cơ sở phục chế xe cổ Porsche Classic, điều này không giúp thương hiệu này tránh được các mức thuế quan áp lên hàng hóa nhập khẩu.

Theo nhiều nguồn thông tin, CEO mới của Porsche là Michael Leiters có kế hoạch hủy bỏ hoàn toàn dự án phát triển 718 Cayman và 718 Boxster thuần điện. Do quá trình điện hóa thất bại, lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

Trước bối cảnh đó, Porsche có 3 lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục kế hoạch ban đầu: tung ra Cayman và Boxster thuần điện. Tuy nhiên, con đường này trở nên khó khăn hơn khi khoản tín dụng thuế EV liên bang 7.500 USD đã chấm dứt.

Bản thân mẫu xe điện Porsche Taycan cũng đang gặp khó: hãng bán được 6.284 xe tại Mỹ trong năm 2024, nhưng con số này giảm xuống 4.142 xe trong năm 2025, dù tổng doanh số Porsche tại Mỹ đạt kỷ lục.

Là hai mẫu xe mang tính biểu tượng, Porsche Cayman và Boxster đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: tiếp tục theo đuổi lộ trình điện hóa, hay quay trở lại với cấu hình động cơ xăng - lựa chọn mà nhiều khách hàng vẫn đang mong đợi.

Lựa chọn thứ hai là cung cấp 718 với động cơ xăng và/hoặc hybrid. Và cuối cùng là phương án thứ ba: dừng phát triển và hủy bỏ thế hệ mới của 718 Cayman và Boxster. Nếu Porsche vẫn bám sát kế hoạch ban đầu và quyết tâm giữ vị thế trong phân khúc xe thể thao thuần điện, thế hệ tiếp theo của 718 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tại Việt Nam, Porsche 718 Cayman có giá từ 4,05 tỷ đồng , và lên đến 11,99 tỷ đồng với 718 Cayman GT4 RS. Mức giá của 718 Boxster từ 4,16 tỷ đồng và lên đến 11,99 tỷ đồng với 718 Spyder RS.