|
Tại MWC Barcelona 2026, các tín đồ công nghệ cũng như những người đam mê tốc độ đã được chiêm ngưỡng siêu xe Xiaomi Vision Gran Turismo "bằng xương bằng thịt".
|
Đặc biệt hơn, đây là mẫu Vision Gran Turismo đầu tiên đến từ Trung Quốc, vốn được chế tạo cho tựa game đua xe nổi tiếng cùng tên do Polyphony Digital phát hành.
|
Thiết kế khí động học là điểm nổi trội của siêu xe thuần điện này. Theo Giám đốc Thiết kế Li Tianyuan, chỉ số cản gió của Xiaomi Vision Gran Turismo chỉ có 0,29.
|
Thân xe thấp và mở rộng về hai bên giúp tối ưu hiệu ứng hầm gió Venturi, vốn được áp dụng trên các mẫu xe đua F1 hay các siêu xe như Aston Martin Valkyrie, Red Bull RB17...
|
|
Bộ mâm đặc biệt của Xiaomi Vision Gran Turismo cũng đóng vai trò lớn trong khả năng khí động học, đồng thời được thiết kế để ổn định dòng khí và tản nhiệt hệ thống phanh.
|
Ngoài ra, cửa xe được cơ cấu mở dạng cánh bướm nhị diện đi liền một khối với phần mui xe trong suốt, giúp người lái và hành khách ra vào dễ dàng hơn.
|
Phần đuôi xe được tạo hình đậm chất tốc độ, nơi luồng không khí dưới gầm được dẫn thoát ra phía sau và kết hợp với "vây cá mập" phía trên, nhằm gia tăng lực ép xuống mặt đường. Dải đèn phanh LED mảnh mai ôm theo viền chi tiết này.
|
Xiaomi Vision Gran Turismo vẫn có 2 chỗ ngồi độc lập, bao gồm vô lăng xe đua tích hợp màn hình, màn hình trung tâm được đưa lên kính chắn gió, kính chiếu hậu kỹ thuật số...
|
Ghế đua được thiết kế cố định vào khung gầm bằng sợi carbon, đi kèm dây đai an toàn đa điểm giúp tối ưu không gian nội thất và giảm khối lượng của chiếc xe.
|
Xiaomi Vision Gran Turismo được phát triển trên nền tảng Silicon Carbide 900 V. Mặc dù thông số chưa được chia sẻ, công suất của hệ thống này có thể hơn 1.900 mã lực.
|
Dự án Vision Gran Turismo, do Kazunori Yamauchi, nhà sản xuất của loạt game Gran Turismo nổi tiếng khởi xướng từ năm 2013. Các hãng xe sẽ không bị giới hạn về mặt kỹ thuật hay vật liệu để chế tác nên những cỗ máy tốc độ "trong mơ".
|
Sau khi SU7 Ultra được ra mắt trong Gran Turismo 7, đây sẽ là mẫu xe thứ hai của Xiaomi được mang vào tựa game nổi tiếng này. Tuy nhiên, thời điểm để các game thủ trải nghiệm siêu xe này vẫn chưa được xác nhận.
|
Như các dự án Vision Gran Turismo của các thương hiệu khác, Xiaomi không có kế hoạch sản xuất thương mại siêu xe này. Tuy nhiên, các công nghệ tiên tiến có thể được thương hiệu áp dụng cho các mẫu xe khác trong tương lai.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.