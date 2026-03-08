Audi đã âm thầm dừng nhận đơn đặt hàng cho mẫu sedan đầu bảng Audi A8 tại thị trường Đức, động thái cho thấy tương lai của mẫu xe sang này đang trở nên ngày càng bất định.

Thị trường sedan hạng sang cỡ lớn đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi các hãng xe liên tiếp điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Audi A8 vừa âm thầm biến mất khỏi danh sách đặt hàng tại Đức, làm dấy lên nghi vấn về tương lai của mẫu xe đầu bảng này.

Audi A8 sắp bị khai tử?

Audi đã ngừng nhận đơn đặt hàng cho A8 tại thị trường nội địa từ tháng trước. Khách hàng tại Đức chỉ có thể cấu hình những chiếc A8 cuối cùng trên hệ thống đặt xe trực tuyến đến ngày 18/2, trước khi sổ đặt hàng chính thức đóng lại.

Người dùng tại Đức giờ đây không thể đặt cấu hình mới cho dòng xe Audi A8. Thay vào đó, trang web dẫn khách hàng đến danh sách các mẫu xe có sẵn hoặc xe cũ.

Người phát ngôn của dòng Audi A8 Marcel Bestle cho biết khả năng tiếp tục bán mẫu sedan này tại các thị trường khác sẽ phụ thuộc vào lượng xe tồn kho và nhiều yếu tố khác. Audi hiện chưa công bố thời điểm kết thúc sản xuất, nhưng việc A8 không còn được đặt mua ngay tại thị trường quê nhà cho thấy việc khai tử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế hệ hiện tại của A8 (mã nội bộ D5) đã ra mắt từ năm 2017 và đang dần trở nên lỗi thời trong phân khúc. Bản nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu cuối năm 2021 không tạo đủ sức hút để cạnh tranh với các đối thủ như BMW 7 Series hay Mercedes-Benz S-Class.

Audi còn cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach S-Class với phiên bản đặc biệt Audi A8 L Horch dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, mẫu xe này không quá thành cộng và ít người biết đến.

Cũng trong đợt nâng cấp này, Audi còn tung ra phiên bản trục cơ sở kéo dài dành cho Trung Quốc, hồi sinh tên gọi lịch sử Audi Horch nhằm cạnh tranh với Mercedes-Maybach S-Class, nhưng những nỗ lực đó dường như chưa mang lại hiệu quả.

Tương lai phiên bản thế hệ mới của Audi A8 còn xa vời

Dù vậy, cánh cửa cho một thế hệ kế nhiệm vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Ông Marcel Bestle cho biết Audi sẽ "công bố thêm chi tiết về một mẫu xe kế nhiệm có thể có trong tương lai", song từ "có thể" cho thấy dự án này vẫn chưa được phê duyệt chính thức.

Kể từ khi Audi A8 (D5) ra mắt vào năm 2017 và bản facelift ra mắt vào năm 2022, các đối thủ như BMW 7 Series đã ra mắt thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2022 với biến thể thuần điện i7, hay Mercedes-Benz S-Class ra mắt thế hệ mới (W223) vào năm 2020 và bản facelift vào năm 2026.

Cho đến nay cũng chưa xuất hiện bất kỳ hình ảnh chạy thử nào, khiến khả năng một thế hệ A8 mới ra mắt trong vài năm tới là khá thấp. Theo tạp chí Automobilwoche, Audi hiện vẫn đang tìm kiếm một nền tảng phù hợp cho mẫu xe kế nhiệm.

Trong khi đó, việc tiếp tục nâng cấp thế hệ D5 đã bị loại bỏ do các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại châu Âu, đặc biệt là tiêu chuẩn Euro 7 sắp có hiệu lực. Trong khi các đối thủ, đặc biệt là Mercedes-Benz S-Class, liên tục nâng cấp các dòng sedan đầu bảng, Audi A8 lại tụt hậu lại phía sau vì thiếu sự đầu tư đúng mức.

Bản nâng cấp gần đây nhất của Audi A8 L tại Việt Nam là vào năm 2022. Sau khi có nhà nhập khẩu mới, doanh số của mẫu sedan đầu bảng này vẫn khá lẹt đẹt vì sản phẩm không được nâng cấp như các đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Vĩnh Phúc

Tại Việt Nam, mẫu sedan đầu bảng này chỉ được phân phối với duy nhất cấu hình Audi A8 L 55 TFSI quattro, có giá khởi điểm từ 5,399 tỷ đồng . Tuy nhiên, số lượng xe được bàn giao của dòng sedan này khá khiêm tốn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo nguồn tin của Znews - Tri Thức, trong năm 2025 chỉ có 9 chiếc Audi A8 L được đăng ký mới trong nước, trong khi Mercedes-Benz S-Class (bao gồm thương hiệu Mercedes-Maybach) đạt 141 xe, còn BMW 7 Series ghi nhận 69 xe được bàn giao.