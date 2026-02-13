Trung Quốc mở đầu năm 2026 ảm đạm khi doanh số ôtô trong nước giảm gần 20%, phân khúc xe năng lượng mới sụt hơn 22%.

Doanh số ôtô của Trung Quốc trong tháng 1/2026 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các hãng xe tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, nơi cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra trong bối cảnh trợ cấp chính phủ suy yếu, nhu cầu tiêu dùng chững lại và các quy định ngày càng siết chặt.

Doanh số ôtô tại Trung Quốc giảm mạnh 19,5% ngay trong tháng 1/2026

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), doanh số ôtô trong nước giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,4 triệu xe. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2024, cho thấy thị trường đang đối mặt với những thách thức đáng kể.

Đáng chú ý, phân khúc xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) vốn tăng trưởng nhanh hơn toàn thị trường trong thời gian qua, cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh 22,9% trong tháng đầu của năm 2026. Điều này phản ánh sự suy yếu rõ rệt của nhu cầu đối với các dòng xe từng được coi là động lực tăng trưởng chủ chốt.

Các chuyên gia cho biết biến động lớn trong doanh số ôtô Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm là điều thường thấy, do thời điểm diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần thay đổi qua từng năm. Năm nay, kỳ nghỉ bắt đầu vào giữa tháng 2/2026, muộn hơn so với cuối tháng 1 của năm trước, khiến nhu cầu mua xe bị dồn sang giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, diễn biến lần này vẫn cho thấy tình trạng thị trường kém tích cực.

Chính sách đổi xe cũ lấy xe mới tại Trung Quốc cũng có sự thay đổi mạnh khi chính phủ cắt giảm trợ cấp cho các mẫu xe giá thấp. Theo một số đánh giá, thị trường ôtô Trung Quốc trong năm 2026 nhiều khả năng chỉ đạt mức tăng trưởng đi ngang.

Trung Quốc trông chờ vào doanh số tại thị trường quốc tế

Tại một hội nghị chuyên đề với các doanh nghiệp ôtô, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cam kết sẽ tối ưu hóa việc triển khai chính sách đổi xe nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Theo số liệu chính thức, các giao dịch đổi xe có trợ cấp đã vượt 11,5 triệu chiếc trong năm 2025, chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn thị trường.

Với vai trò nhà sản xuất ôtô thuần điện lớn nhất thế giới vào năm 2025, BYD cũng không tránh được sự suy giảm ngay tại thị trường nội địa khi doanh số giảm đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các thương hiệu, "nhà vô địch" xe điện Trung Quốc BYD chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi doanh số tháng 1/2026 giảm tới 30%, mức giảm sâu hơn trung bình toàn ngành. Điều này cho thấy ngay cả những thương hiệu dẫn đầu cũng không tránh khỏi khó khăn.

Các hãng ôtô đang tìm cách thu hút người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do thị trường bất động sản suy yếu kéo dài và tình hình việc làm kém khả quan. Một số doanh nghiệp đã kéo dài thời hạn trả góp lên tới tám năm để giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng.

Các nhà sản xuất cũng chịu áp lực phải tuân thủ các yêu cầu thiết kế mới khi Trung Quốc thắt chặt quy định về xe điện sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng trong năm ngoái, đặc biệt là việc cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn từ năm 2027.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu NEV của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, giúp bù đắp phần nào cho sự suy yếu trong nước. Các hãng xe ngày càng trông cậy vào thị trường nước ngoài để duy trì tăng trưởng. BYD cho biết lượng xe xuất khẩu chiếm gần một nửa doanh số toàn cầu của hãng trong tháng 1 và đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ôtô số một tại Brazil vào năm 2030.

Nhằm "chuyển lửa" từ trong nội địa, các hãng xe Trung Quốc đang dần đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như châu Âu, châu Á, Nam Mỹ... thậm chí có nguy cơ xâm nhập "pháo đài" Mỹ.

Ngoài ra, Geely được cho là đang đàm phán với Ford để sử dụng không gian nhà máy của hãng xe Mỹ tại châu Âu nhằm sản xuất xe phục vụ khu vực này. Động thái này cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa trong bối cảnh thị trường nội địa gặp nhiều trở ngại.