BYD dẫn đầu làn sóng bán tháo cổ phiếu xe điện Trung Quốc

Doanh số tháng 1 sụt giảm mạnh đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo cổ phiếu xe điện Trung Quốc, với BYD dẫn đầu đà lao dốc khi thị trường lo ngại nhu cầu đang hạ nhiệt.

BYD đã trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo cổ phiếu các hãng xe điện Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hong Kong trong phiên giao dịch thứ Hai, sau khi doanh số tháng 1/2026 sụt giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại nhu cầu đang hạ nhiệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Hàng loạt cổ phiếu ôtô Trung Quốc giảm giá

Cổ phiếu BYD có thời điểm lao dốc tới 5,1% trong phiên sáng - mức giảm mạnh nhất trong vòng 3 tháng, sau khi hãng công bố doanh số tháng 1/2026 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà bán tháo nhanh chóng lan sang các đối thủ nhỏ hơn, khi cổ phiếu Xpeng và Nio đồng loạt mất hơn 6% sau khi cả hai cũng báo cáo kết quả bán hàng không như kỳ vọng trong tháng đầu năm.

Cổ phiếu BYD bất ngờ giảm 5,1% ngay trong phiên giao dịch đầu tháng 2/2026, sau khi hãng xe này công bố doanh số tháng 1/2026 giảm 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực bán không chỉ dừng lại ở những hãng xe thuần điện. Toàn bộ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc bị kéo xuống, trong đó cổ phiếu Geely, dù bán được nhiều hơn BYD khoảng 60.000 xe trong tháng 1, vẫn giảm 2,6%.

Theo giới phân tích, sự chững lại trong tháng 1/2026 phản ánh hiện tượng "hậu dư chấn giao xe" đang lan rộng trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Việc nhiều khoản trợ cấp xe xanh ở cấp địa phương hết hiệu lực vào cuối tháng 12 đã khiến nhu cầu bị kéo sớm về cuối năm 2025, làm cho lượng đơn đặt hàng trong tháng 1 trở nên mỏng hơn. Bên cạnh đó, thuế mua xe điện mới ở mức 5% cũng khiến người tiêu dùng thận trọng hơn, đặc biệt với các mẫu xe điện tầm trung.

Các hãng xe Trung Quốc chuyển dịch sang thị trường quốc tế

Trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu, BYD - nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới 2025 - đặt nhiều kỳ vọng vào chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế nhằm tạo điểm tựa cho định giá cổ phiếu. Theo ông Tim Hsiao, chuyên gia phân tích tại Morgan Stanley, lượng xe BYD xuất khẩu trong tháng 1 đã giảm 25% so với tháng trước, "nhiều khả năng do hoạt động giao hàng được đẩy sớm sang cuối năm ngoái".

Không riêng gì BYD, các thương hiệu ôtô Trung Quốc khác cũng chịu ảnh hưởng khi giá trị cổ phiếu giảm do các thách thức cả trong lẫn ngoài nước. Do đó, việc tăng cường xuất khẩu sang những thị trường quốc tế là giải pháp hiệu quả nhất bây giờ.

Dù vậy, BYD cho biết hãng đặt mục tiêu tăng gần 25% số xe giao ra thị trường quốc tế trong năm nay, lên khoảng 1,3 triệu xe. Các nhà phân tích cũng kỳ vọng tổng doanh số toàn cầu của BYD sẽ vượt mốc 5 triệu xe trong năm nay, so với 4,6 triệu xe đạt được trong năm 2025, cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của hãng vẫn được duy trì bất chấp những biến động ngắn hạn.