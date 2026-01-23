Cổ phiếu Volkswagen bất ngờ tăng mạnh

Cổ phiếu Volkswagen bứt phá mạnh, dẫn đầu chỉ số DAX sau khi hãng gây bất ngờ với dòng tiền mảng ôtô năm 2025 vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Cổ phiếu Volkswagen đã vươn lên dẫn đầu chỉ số DAX của Đức trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu công bố dòng tiền ròng mảng ôtô năm 2025 cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Cổ phiếu Volkswagen tăng mạnh nhờ tin vui từ dòng tiền ròng

Cụ thể, cổ phiếu Volkswagen tăng 4,6% và đạt mức 105,3 euro, hướng tới mức tăng trong một ngày mạnh nhất trong vòng 6 tháng qua. Diễn biến tích cực này đã giúp Volkswagen trở thành mã tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Đức.

Cổ phiếu Volkswagen tăng 4,6% sau khi thông tin về dòng tiền ròng năm 2025 của mảng ôtô đạt khoảng 6 tỷ euro (tương đương 7 tỷ USD ), cao hơn 1 tỷ euro so với năm tài chính trước đó và vượt xa dự báo ban đầu.

Theo thông báo từ tập đoàn, dòng tiền ròng năm 2025 của mảng ôtô đạt khoảng 6 tỷ euro (tương đương 7 tỷ USD ), cao hơn 1 tỷ euro so với năm tài chính trước đó và vượt xa dự báo ban đầu của chính Volkswagen, vốn chỉ kỳ vọng dòng tiền ròng quanh mức hòa vốn.

Dù ban lãnh đạo Volkswagen trước đó đã phát tín hiệu về khả năng cải thiện so với hướng dẫn ban đầu, quy mô tăng trưởng thực tế vẫn gây bất ngờ cho giới phân tích. Trong một báo cáo, các chuyên gia của Jefferies nhận định mức độ tích cực của dòng tiền "vượt xa những gì thị trường dự đoán".

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề Greenland đã giúp xoa dịu những lo ngại trước mắt về các biện pháp thương mại trừng phạt.

Tâm lý ngành công nghiệp ôtô châu Âu cũng được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô. Theo nhà phân tích Fabio Hoelscher của Warburg Research, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề Greenland đã giúp xoa dịu những lo ngại trước mắt về các biện pháp thương mại trừng phạt.

Tương lai còn nhiều thách thức cho Volkswagen trong năm 2026

Tuy nhiên, trong cuộc họp thường kỳ với nhà đầu tư diễn ra cùng ngày, Volkswagen cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng. Theo các nhà phân tích của Bernstein, hãng dự báo môi trường giá bán sẽ tiếp tục căng thẳng và lợi nhuận từ liên doanh tại Trung Quốc có thể suy giảm trong năm 2026, trước khi phục hồi trở lại vào năm 2027.

Trong năm 2026, Volkswagen vẫn sẽ đối mặt với các thách thức lớn về doanh số và lợi nhuận tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô cũng như sự thay đổi trong chiến lược điện hóa cũng là vấn đề quan trọng trong năm nay.

Đà tăng của Volkswagen diễn ra trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp ôtô châu Âu khởi sắc. Chỉ số ôtô và linh kiện toàn châu Âu tăng khoảng 2,3%, trong đó các hãng xe Đức như BMW, Mercedes-Benz và Porsche đều ghi nhận mức tăng từ 1,9% đến 2,6%.

Ông Hoelscher cho rằng đà hồi phục này còn được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp xe điện liên bang tại Đức, cùng với yếu tố kỹ thuật khi cổ phiếu ngành công nghiệp ôtô đang giao dịch ở vùng định giá tương đối thấp sau thời gian dài chịu áp lực. Volkswagen dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh đầy đủ cho năm tài chính 2025, đồng thời đưa ra triển vọng cho năm 2026 vào ngày 10/3 tới.