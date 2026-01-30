Sau 3 năm, xe Trung Quốc mất giá gần 40%

Một thống kê cho thấy xe Trung Quốc giữ được trung bình 60,73% giá trị ban đầu sau 3 năm, thấp hơn so với mức 65,55% của các thương hiệu phổ thông tại Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh giá xe mới ngày càng vượt xa khả năng chi trả của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình, các thương hiệu ôtô Trung Quốc đang nhanh chóng khẳng định vị thế tại thị trường Tây Ban Nha nhờ chiến lược kết hợp trang bị phong phú, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh.

Xe Trung Quốc mất gần 40% giá trị sau 3 năm

Sau 3 năm sử dụng, các mẫu xe Trung Quốc giữ được trung bình 60,73% giá trị ban đầu, thấp hơn so với mức 65,55% của các thương hiệu phổ thông. Thông tin trên được công bố trong khuôn khổ buổi giới thiệu eXpoGANVAM tại Madrid vào tháng 11/2025.

Mức độ giữ giá của các dòng xe sau 3 năm tại Tây Ban Nha Nguồn: GANVAM-DAT Nhãn Các dòng xe Xe Trung Quốc % 60.73 Xe cao cấp

68.31 Xe phổ thông

65.55

Các số liệu được trích từ chỉ số GANVAM-DAT, một thước đo chính thức về giá trị xe đã qua sử dụng, hiện được áp dụng rộng rãi trong các kênh bán lẻ, tài chính, bảo hiểm và cơ quan quản lý tại Tây Ban Nha. Đáng chú ý, tỷ lệ mất giá sau 3 năm của các thương hiệu cao cấp tại Tây Ban Nha chỉ rơi vào khoảng 31,69%.

Quốc gia nằm trên bán đảo Iberia đang trở thành một trong những thị trường châu Âu cởi mở nhất đối với xe Trung Quốc, với thị phần đạt 9,5%. Trong đó, 6 hãng xe gồm MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Ebro và Leapmotor chiếm hơn 94% tổng doanh số xe Trung Quốc tại nước này.

Xe Trung Quốc đa dạng hóa động cơ nhằm chiều lòng khách hàng

Dù được xem là lực lượng quan trọng thúc đẩy quá trình điện hóa nhờ mức giá dễ tiếp cận, thành công của các hãng Trung Quốc tại Tây Ban Nha không chỉ giới hạn ở xe điện. Chỉ số GANVAM-DAT cho thấy các thương hiệu này đang xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng cá nhân - nhóm khách hàng vẫn ưu tiên động cơ đốt trong và động cơ hybrid.

Trong toàn bộ doanh số xe Trung Quốc tại Tây Ban Nha, xe xăng vẫn chiếm số lượng lớn với tỷ trọng 38%. Tuy nhiên, xe PHEV của Trung Quốc lại chiếm đến 25,3% tổng số lượng xe PHEV được bán ra tại quốc gia châu Âu này.

Gần 70% doanh số xe Trung Quốc đến từ kênh khách hàng cá nhân, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 46,3% của toàn thị trường. Về cơ cấu bán hàng, xe xăng chiếm 38%, tiếp đến là plug-in hybrid (PHEV) với 27%, trong khi xe thuần điện (BEV) đạt 17%.

Ở chiều ngược lại, dù MHEV cũng chiếm 17% doanh số của các hãng Trung Quốc, phân khúc này chỉ chiếm 3,9% tổng thị trường Tây Ban Nha, qua đó cho thấy lợi thế rõ rệt của các thương hiệu châu Âu ở mảng công nghệ mild-hybrid.

Một số nguyên nhân khiến mức khấu hao trung bình của xe Trung Quốc cao hơn đáng kể bao gồm tỷ trọng xe điện hóa lớn, trong khi chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi chưa tương xứng, cùng với việc liên tục điều chỉnh giảm giá xe mới khiến giá xe đã qua sử dụng sụt giảm mạnh.

Cơ cấu doanh số với tỷ trọng các mẫu xe điện hóa (44%) chiếm phần lớn là một trong những nguyên nhân khiến xe Trung Quốc có mức khấu hao cao hơn. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ điện, cùng xu hướng giảm giá xe điện mới trong những năm gần đây, đang tạo áp lực đáng kể lên giá trị xe Trung Quốc trên thị trường xe đã qua sử dụng, qua đó kéo giảm tỷ lệ giữ giá sau 3 năm sử dụng.