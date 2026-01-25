Nissan bán nhà máy tại Nam Phi cho hãng xe Trung Quốc Chery

Nissan tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất toàn cầu khi quyết định bán nhà máy lâu đời tại Nam Phi cho hãng xe Trung Quốc Chery, trong bối cảnh tái cấu trúc và cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc bán tải.

Nissan cho biết sẽ bán toàn bộ tài sản sản xuất tại nhà máy Rosslyn (Nam Phi) cho Chery Automobile - hãng xe lớn thứ ba Trung Quốc tính theo sản lượng - thông qua công ty con Chery South Africa (Chery SA). Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Nissan bán nhà máy lâu đời tại châu Phi cho Chery

Theo thông báo chính thức, Chery SA sẽ mua lại đất đai, nhà xưởng cùng các tài sản liên quan của cơ sở sản xuất Nissan tại Rosslyn vào giữa năm 2026, với điều kiện các yêu cầu cần thiết, bao gồm phê duyệt từ cơ quan quản lý, được đáp ứng đúng tiến độ.

Trong kế hoạch cải tổ tài chính toàn cầu, Nissan sẽ quyết định bán nhà máy lâu đời Rosslyn tại Nam Phi cho tập đoàn Trung Quốc Chery, vốn đi vào sản xuất từ năm 1966.

Nếu thương vụ hoàn tất, hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ chấm dứt việc sản xuất mẫu bán tải Nissan Navara tại nhà máy này vào tháng 5/2026. Đây hiện là mẫu xe duy nhất được lắp ráp tại Rosslyn, phục vụ thị trường nội địa Nam Phi và xuất khẩu sang một số quốc gia khác tại châu Phi.

Việc bán nhà máy là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu đang được Nissan triển khai, theo đó hãng dự kiến đóng cửa hoặc hợp nhất tổng cộng 7 cơ sở sản xuất. Nissan từ chối xác nhận công suất hiện tại của nhà máy Rosslyn, vốn được thành lập cách đây 60 năm và từng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hãng tại Nam Phi.

Mẫu bán tải Nissan Navara thế hệ mới sẽ không còn được lắp ráp tại nhà máy Rosslyn tại Nam Phi. Các công nhân tại nhà máy này sẽ tiếp tục làm việc cho Chery với đãi ngộ tương đương.

Ông Jordi Vila, Chủ tịch Nissan châu Phi, cho biết: "Các yếu tố bên ngoài đã có tác động rõ rệt đến mức độ khai thác của nhà máy Rosslyn, cũng như tính khả thi lâu dài của cơ sở này trong hệ thống sản xuất của tập đoàn Nissan".

Nissan gặp khó khăn, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn cầu

Hoạt động của Nissan tại Nam Phi gặp nhiều khó khăn kể từ khi hãng ngừng sản xuất mẫu bán tải chủ lực NP200 vào năm 2023. Hiện tại, Nissan phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Toyota Hilux, Ford Ranger và Isuzu D-Max, những mẫu bán tải thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại quốc gia này.

Với cơ sở vật chất tại nhà máy Rosslyn, tập đoàn Chery có thể tiếp tục mở rộng việc sản xuất nội địa các sản phẩm tại Nam Phi như Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 và Tiggo 9.

Về phía người lao động, Nissan cho biết phần lớn nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được Chery SA đề nghị tiếp tục làm việc với các điều kiện và chế độ tương đương hiện tại. Chery SA - đơn vị phụ trách hoạt động của Chery tại Nam Phi - đã từ chối bình luận về thỏa thuận.

Vào tháng 10/2025, CEO của Chery South Africa từng tiết lộ hãng đang cân nhắc nhiều phương án để mở rộng sản xuất tại Nam Phi, bao gồm sử dụng nhà máy của một hãng khác, thành lập liên doanh hoặc xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới.

Mặc dù từ bỏ dòng bán tải Navara lắp ráp tại Nam Phi, Nissan vẫn sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới tại thị trường này như dòng SUV hạng B Tekton và SUV hạng F Patrol.

Mặc dù rút khỏi hoạt động sản xuất tại Rosslyn, tập đoàn Nhật Bản này khẳng định sẽ tiếp tục bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Nam Phi. Hãng cũng lên kế hoạch ra mắt một số mẫu xe mới trong năm tài chính 2026, trong đó có các dòng SUV hạng B Tekton và SUV hạng F Patrol.