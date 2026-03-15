Siêu dự án nhà máy chip AI của Tesla sắp khởi động

Tesla sắp khởi động dự án nhà máy chip AI khổng lồ Terafab, bước đi nhằm tự chủ nguồn chip phục vụ tham vọng xe tự lái.

CEO Elon Musk cho biết dự án nhà máy sản xuất chip trí tuệ nhân tạo quy mô cực lớn của Tesla sẽ chính thức khởi động chỉ trong vòng 7 ngày tới, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng phát triển công nghệ tự lái của hãng xe điện Mỹ.

Tesla sắp khởi công nhà máy chip AI Terafab

Ông Musk cho biết dự án nhà máy chuyên sản xuất chip AI Terafab sẽ sớm được triển khai. Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm ngoái, ông từng nói Tesla có thể phải xây dựng "một nhà máy sản xuất chip khổng lồ" để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo.

Trên X, ông Elon Musk công bố dự án Terafab sẽ khởi động trong vòng 7 ngày nữa. Đây là nhà máy sản xuất chip dành cho công nghệ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ xe tự lái.

Theo kế hoạch, Tesla đang phát triển chip AI thế hệ thứ năm (AI5) nhằm phục vụ tham vọng tự lái hoàn toàn. Những con chip này đóng vai trò trung tâm trong hệ thống lái tự động của hãng, bao gồm tính năng Full Self-Driving (FSD).

Tại cuộc họp cổ đông năm ngoái, vị tỷ phú người Mỹ này cũng tiết lộ Tesla đang xem xét khả năng hợp tác với Intel trong việc sản xuất chip. Ông nói: "Chúng tôi chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng có lẽ việc trao đổi với Intel là điều đáng để thảo luận", đồng thời cho biết Tesla có thể "làm điều gì đó" cùng tập đoàn bán dẫn này.

Tham vọng dẫn đầu ngành trí tuệ nhân tạo và xe tự lái của Tesla

Ông Elon Musk từng nhiều lần nhắc đến chip AI5 và khẳng định Tesla cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất chip hàng đầu như TSMC của Đài Loan và Samsung Electronics của Hàn Quốc. Những con chip AI này là nền tảng vận hành các hệ thống lái tự động của Tesla.

Trong tham vọng đưa Tesla dẫn đầu lĩnh vực xe tự lái và trí tuệ nhân tạo, CEO Elon Musk xem khả năng tự chủ nguồn cung chip là một mắt xích then chốt của chiến lược dài hạn.

Theo ông Elon Musk, ngay cả khi tính đến kịch bản lạc quan nhất về sản lượng từ các nhà cung cấp hiện nay, nguồn chip vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của Tesla. Ông nói tại đại hội cổ đông năm ngoái: "Ngay cả khi chúng tôi giả định kịch bản tốt nhất về sản lượng chip từ các nhà cung cấp, thì vẫn không đủ. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ phải xây dựng một Tesla Terafab, giống như Gigafactory nhưng lớn hơn nhiều".

Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng một nhà máy chip khổng lồ gần như là con đường duy nhất để Tesla đạt được quy mô sản xuất chip cần thiết cho các kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo và xe tự lái trong tương lai.