'Cơn ác mộng' của Tesla tại Anh vẫn chưa chấm dứt

Doanh số của Tesla tại Anh giảm mạnh trong tháng 2/2026, trong khi các hãng xe điện Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Doanh số xe Tesla tại thị trường Anh trong tháng 2/2026 đã giảm mạnh 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh cạnh tranh từ các hãng xe điện Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Doanh số Tesla tại Anh giảm 37%

Theo dữ liệu của Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Tesla chỉ bán được 2.422 xe tại Anh trong tháng 2/2026, giảm đáng kể so với 3.852 xe của cùng kỳ năm trước.

Từng giữ vị thế thương hiệu xe điện dẫn đầu tại Anh với cộng đồng người dùng đông đảo, Tesla đang đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi nhiều hãng xe Trung Quốc đe dọa trực tiếp thị phần của hãng.

Trong khi đó, thị trường ôtô mới tại Anh lại ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tổng doanh số xe mới trong tháng 2 đạt 90.100 chiếc, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đánh dấu tháng 2 có doanh số tốt nhất kể từ năm 2004. Đà tăng này phần lớn đến từ sự phục hồi của nhóm khách hàng cá nhân.

Phản hồi về số liệu trên, đại diện Tesla cho rằng thống kê đăng ký xe theo tháng không phản ánh chính xác tình hình bán hàng thực tế của hãng. Trong email gửi truyền thông Anh, hãng cho biết doanh số thường được đánh giá chính xác hơn theo chu kỳ quý, do cách thức xe được vận chuyển từ các nhà máy tới thị trường Anh.

Đại diện Tesla cho rằng thống kê đăng ký xe theo tháng không phản ánh chính xác tình hình bán hàng thực tế của hãng, và xác nhận số đơn đặt hàng và đặt chỗ trong 2 tháng đầu năm 2026 đều vượt mức của năm 2025 và 2024.

Tesla cho biết: "Các số liệu đăng ký xe theo tháng không phản ánh chính xác doanh số hoặc lượng đơn đặt hàng. Trong 2 tháng đầu năm, số đơn đặt hàng và đặt chỗ từ khách hàng đều vượt mức của cùng kỳ năm 2025 và 2024. Tuy nhiên, nhiều đơn hàng vẫn chưa được hoàn tất do xe chưa được đăng ký và giao cho khách".

Thành tích của Tesla tại châu Âu khởi sắc

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu giao thông New Automotive cũng cho thấy xu hướng tương tự. Theo đơn vị này, doanh số Tesla tại Anh trong tháng 2 gần như giảm một nửa, xuống còn 2.208 xe.

Sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc tại Anh, đặc biệt là BYD, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế và doanh số của thương hiệu của ông Elon Musk trong khoảng thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, doanh số của BYD tăng trưởng mạnh. Theo New Automotive, lượng xe BYD bán ra tại Anh tăng 40% trong tháng 2, dù tổng doanh số vẫn thấp hơn Tesla. Trong khi đó, số liệu từ SMMT cho thấy mức tăng của BYD lên tới 83%, song quy mô bán hàng vẫn chưa vượt thương hiệu đến từ Mỹ.

Sự khác biệt giữa các con số trên xuất phát từ việc SMMT và New Automotive sử dụng nguồn dữ liệu cũng như phương pháp tính toán khác nhau. Tuy vậy, cả hai bộ dữ liệu đều phản ánh một xu hướng rõ rệt: sự trỗi dậy nhanh chóng của các hãng xe điện Trung Quốc đang tạo áp lực ngày càng lớn lên Tesla tại thị trường Anh.

Nếu muốn giành lại thị phần xe điện tại Anh, Tesla còn rất nhiều việc phải làm thay vì chỉ ra mắt các phiên bản "giá rẻ" của các dòng sản phẩm chính như Model Y hay Model 3.

Ở chiều hướng ngược lại, doanh số Tesla ghi nhận sự phục hồi đáng kể tại các nước châu Âu khác như Pháp (55%), Bồ Đào Nha (100%), Tây Ban Nha (74%), Na Uy (32%), Bỉ (14%)... Một số nước ghi nhận doanh số giảm bao gồm Hà Lan (-45%), Đan Mạch (-18%) hay Italy (-7%).