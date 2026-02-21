Cổ phiếu Tesla tăng giá sau khi ra mắt Cybertruck 'giá rẻ'

Cổ phiếu Tesla chỉ nhích nhẹ sau khi CEO Elon Musk công bố phiên bản Cybertruck giá rẻ hơn và xác nhận tiến độ sản xuất Cybercab.

Cổ phiếu Tesla nhích nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi hãng xe điện này giới thiệu phiên bản mới có giá "mềm hơn" của mẫu bán tải Cybertruck. Kết phiên, cổ phiếu Tesla tăng 0,1% lên 411,22 USD /cổ phiếu. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% và Dow Jones Industrial Average tăng 0,3%.

Đà tăng của cổ phiếu Tesla diễn ra sau khi CEO Elon Musk đăng trên mạng xã hội X: "Chúc mừng đội ngũ Tesla đã sản xuất chiếc Cybercab đầu tiên!". Theo kế hoạch, Tesla Cybercab - mẫu xe tự hành được giới thiệu vào cuối năm 2024 - sẽ bắt đầu sản xuất trên dây chuyền lắp ráp vào tháng 4/2026 và phần lớn vẫn bám sát tiến độ.

Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive trở thành phiên bản rẻ nhất của dòng bán tải thuần điện này với giá chỉ 59.990 USD . Trong khi đó, phiên bản cao cấp Cybertruck Cyberbeast giảm giá từ 114.990 USD xuống còn 99.990 USD .

Điều này được xem là khá ấn tượng, bởi chính Elon Musk từng thừa nhận ông có xu hướng lạc quan quá mức và không phải lúc nào cũng đạt mốc thời gian như cam kết. Tesla Cybertruck từng mất 4 năm kể từ khi ra mắt đến khi chính thức lăn bánh trên đường, trong khi nhiều khách hàng vẫn đang chờ đợi mẫu Tesla Roadster thế hệ thứ hai được công bố từ năm 2017.

Tesla Cybercab đóng vai trò trung tâm trong tham vọng trở thành một công ty trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI), phát triển các sản phẩm được huấn luyện bằng AI có khả năng tương tác với thế giới thực. Về dài hạn, Tesla Cybercab cũng sẽ được bán cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn tự vận hành đội xe robotaxi của riêng mình. Thương hiệu của ông Elon Musk đang đặt cược lớn vào công nghệ tự lái.

Vào tháng 6/2025, Tesla đã triển khai dịch vụ robotaxi ứng dụng AI tại Austin (Texas), sử dụng các xe Tesla Model Y làm phương tiện vận hành. Dịch vụ này cạnh tranh trực tiếp với Waymo - công ty xe tự hành thuộc tập đoàn Alphabet. Trong tương lai, Cybercab sẽ được bổ sung vào mạng lưới này và Tesla đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới robotaxi ra 9 thành phố trong nửa đầu năm 2026.

Tesla lạc quan về chức năng hỗ trợ lái FSD

Hãng cũng đón thêm tin tích cực trong tuần khi bang California (Mỹ) cho biết công ty đã thực hiện các biện pháp khắc phục để tránh nguy cơ bị Cục Quản lý phương tiện cơ giới (DMV) đình chỉ hoạt động - một động thái có thể ảnh hưởng tạm thời đến hệ thống đại lý và sản xuất của Tesla.

Tesla hiện đã ngừng sử dụng thuật ngữ Autopilot trong hoạt động tiếp thị và làm rõ hơn rằng FSD cần được giám sát.

Giới chức bang này từng bày tỏ quan ngại về cách Tesla tiếp thị các hệ thống hỗ trợ lái xe của mình mang tên Autopilot và Full Self-Driving (FSD). Hệ thống FSD có thể đảm nhiệm phần lớn thao tác lái trong phần lớn thời gian, nhưng chưa phải là công nghệ tự lái hoàn toàn. Người lái vẫn phải duy trì sự chú ý liên tục, và giới chức California cho rằng tên gọi này có thể gây hiểu lầm.

Về lâu dài, hãng kỳ vọng sẽ nâng cấp FSD thành một sản phẩm cho phép tài xế có thể không cần tập trung hoàn toàn trong một số tình huống nhất định - một cột mốc khác mà giới đầu tư đang chờ đợi.