Xe điện Tesla Model Y giá rẻ có thêm biến thể AWD

Sau khi ra mắt phiên bản giá rẻ Tesla Model Y Standard vào năm ngoái, hãng xe điện này tiếp tục giới thiệu biến thể AWD của mẫu crossover này tại Mỹ với giá chỉ từ 41.990 USD.

Hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk vừa giới thiệu biến thể mới Tesla Model Y All-Wheel Drive tại Mỹ với mức giá 41.990 USD . Phiên bản AWD mới này được định vị cao hơn so với bản dẫn động cầu sau "Standard" ra mắt vào năm ngoái.

Tesla ra mắt thêm "bản giá rẻ" mới của Model Y

Động thái trên diễn ra sau khi Tesla tung ra các phiên bản Standard của Model Y và Model 3 vào tháng 10/2025, với mức giá thấp hơn khoảng 5.000 USD so với các phiên bản tiêu chuẩn trước đó. Các biến thể này đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của Tesla hướng tới năm 2026, nhằm hạ thấp giá khởi điểm để thu hút nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, thay vì chờ đợi ra mắt một mẫu xe điện phổ thông hoàn toàn mới.

Ngoại hình của Tesla Model Y All-Wheel Drive không có sự khác biệt so với phiên bản nhập môn Model Y Standard khi lược bỏ dải LED kéo dài tại phần đầu và đuôi xe, tiêu chuẩn mâm 18" và tùy chọn mâm 19".

Khi so sánh với Model Y Standard, Tesla Model Y AWD cũng sở hữu những trang bị tương tự như hệ thống âm thanh cơ bản 7 loa, 2 lựa chọn mâm 18" Aperture và 19" Crossflow, không có màn hình 8" và điều khiển điều hòa cảm ứng cho hàng ghế sau, không có cửa sổ trời, vô lăng chỉnh cơ, ốp nội thất bằng nỉ... cũng như giới hạn ở 3 màu sơn (xám Stealth Grey, trắng Pearl White Multi-Coat và đen Diamond Black).

Về khả năng vận hành, Tesla Model Y AWD sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 4,6 giây, nhanh hơn 2,2 giây so với Model Y Standard. Quãng đường di chuyển tối đa cho một chu kỳ sạc giảm còn 473 km, thay vì 517 km trên bản giá rẻ nhất. Sau 15 phút sạc, xe có thể di chuyển thêm 245 km, thấp hơn 13 km so với Model Y Standard.

Nội thất của mẫu crossover thuần điện này cũng lược bỏ nhiều trang bị quen thuộc như bệ tay trung tâm, vô lăng và gương chiếu hậu điều chỉnh điện, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, FM/AM radio, hệ thống âm thanh 16 loa...

Về mức giá, mẫu xe này được chào bán với giá khởi điểm từ 41.990 USD , cao hơn phiên bản Standard 2.000 USD . Tesla cũng cung cấp 2 phiên bản cao cấp hơn là Premium RWD và Premium AWD với giá lần lượt là 44.990 USD và 48.990 USD , và cao cấp nhất là phiên bản hiệu năng cao Model Y Performance với giá từ 57.490 USD .

Chiến lược giá rẻ liệu có cứu được doanh số của Tesla?

Tại Mỹ, các phiên bản Standard giúp đưa giá xe Tesla tiệm cận mức trước khi có ưu đãi thuế liên bang, qua đó phần nào bù đắp chi phí mua xe thực tế đang cao hơn đối với người tiêu dùng. Ở các thị trường khác, mức cắt giảm khoảng 5.000 USD được xem là rõ rệt hơn và nhằm trực tiếp kích thích nhu cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhằm cứu vãn doanh số đang ngày càng chững lại, Tesla tiếp tục ra mắt các sản phẩm giá thấp nhằm thu hút nhiều khách hàng mới tìm đến thương hiệu, vốn nhạy cảm với sự thay đổi về giá sau khi mức tín dụng thuế dành cho EV tại Mỹ chấm dứt.

Toàn bộ thị trường xe điện cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ tháng 9/2025, thời điểm chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho EV. Trong khi đó, Tesla phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng việc tỷ trọng xe giá thấp tăng lên có thể tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận của Tesla, trừ khi hãng có thể bù đắp bằng cách cắt giảm chi phí sản xuất hoặc tạo ra nguồn doanh thu mạnh mẽ hơn từ phần mềm và dịch vụ.

Bên cạnh việc ra mắt các dòng EV giá rẻ, Tesla còn cắt bỏ những sản phẩm có doanh số thấp như Model S và Model X nhằm tập trung vào robot nhân dạng Optimus, robotaxi và công nghệ tự lái.

Mới đây, CEO Elon Musk cho biết vào tuần trước rằng Tesla sẽ chấm dứt sản xuất 2 mẫu Model S và Model X, và thay vào đó sử dụng không gian tại nhà máy California để sản xuất robot hình người Optimus. Động thái này cho thấy hãng đang tái phân bổ nguồn lực cho những lĩnh vực mà ông Musk tin rằng sẽ có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai.