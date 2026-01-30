Tesla khép lại kỷ nguyên Model S và Model X khi CEO Elon Musk tuyên bố dồn lực cho robot Optimus, robotaxi và công nghệ tự lái.

Tesla đang chuẩn bị khép lại một chương quan trọng trong lịch sử của mình khi quyết định ngừng sản xuất 2 mẫu xe điện cao cấp Model S và Model X, nhường chỗ cho tham vọng lớn hơn: robot hình người Optimus, robotaxi và công nghệ tự lái hoàn toàn (FSD). Thông tin này được CEO Elon Musk công bố trong bối cảnh hãng lần đầu tiên ghi nhận doanh thu sụt giảm theo năm kể từ khi thành lập.

Tesla Model S và Model X bị khai tử sau hơn 10 năm

Dù ông Elon Musk đã trở thành nhân vật gây nhiều tranh cãi trong thập kỷ qua, không thể phủ nhận vai trò mang tính cách mạng của Tesla Model S và Model X. Đây là những mẫu EV đầu tiên tại Mỹ mang lại tầm hoạt động dài thực sự, góp phần phổ biến khái niệm sở hữu ôtô điện trên quy mô đại chúng.

Tesla Model S là mẫu sedan thuần điện cỡ lớn, được thương hiệu này ra mắt từ năm 2012. Phiên bản cao cấp nhất Model S Plaid được trang bị tới 3 động cơ điện cùng công suất 1.034 mã lực, khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 1,98 giây.

Sau hơn 14 năm sản xuất liên tục với Model S và 11 năm với Model X, ông Elon Musk cho rằng đã đến lúc "cho 2 dòng xe này nghỉ hưu một cách danh dự". Quyết định được đưa ra đúng thời điểm Tesla công bố mức sụt giảm doanh thu thường niên đầu tiên kể từ khi hãng ra đời.

Trong năm 2025, Model 3 và Model Y chiếm khoảng 97% tổng lượng xe giao đến tay khách hàng của Tesla. Tuy nhiên, doanh thu mảng ôtô trong quý IV/2025 giảm 11% so với quý III, trong khi tổng doanh thu chỉ giảm 3%. So với cùng kỳ năm 2024, doanh thu ôtô của Tesla giảm 10%, tổng doanh thu giảm 3% và lợi nhuận gộp giảm 2%.

Được phát triển từ Model S, Tesla Model X là mẫu crossover cỡ trung ra mắt vào năm 2015. Chiếc xe nổi bật với cơ cấu cửa sau gullwing, tương tự các mẫu siêu xe hiệu năng cao.

Kết quả tài chính kém khả quan này đi kèm với việc Tesla cắt giảm 3% sản lượng Model 3 và Model Y, trong khi nhóm "các mẫu xe khác", bao gồm Model S và Model X, giảm tới 48%. Lượng xe bàn giao của Model 3 và Model Y cũng giảm 14% so với cùng kỳ, còn các mẫu còn lại lao dốc tới 51% so với năm 2024.

Tương lai của Tesla sẽ như thế nào?

Điểm nhấn lớn nhất trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 chính là tuyên bố của Musk về tương lai Model S và Model X. Ông nói: "Đã đến lúc đưa chương trình Model S và Model X đi đến hồi kết, với một sự chia tay trang trọng". Ông cũng khuyến nghị những khách hàng còn quan tâm nên nhanh chóng đặt mua, ít nhất là tại thị trường Mỹ. Trên thực tế, Tesla đã âm thầm hạn chế khả năng đặt mua hai mẫu xe này tại Trung Quốc và châu Âu từ đầu năm 2025.

Khi khai tử Model S và Model X, CEO Elon Musk cho biết thương hiệu sẽ tập trung "ngoài lĩnh vực ôtô", bao gồm người máy nhân dạng Optimus, dịch vụ robotaxi và công nghệ tự lái hoàn toàn FSD.

Khi các mẫu xe điện hạng sang cỡ lớn bị khai tử, dây chuyền sản xuất tại nhà máy Fremont sẽ được chuyển sang phục vụ robot hình người Optimus. Tuy nhiên, ông Musk thừa nhận Optimus hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, mới chỉ đảm nhiệm các "nhiệm vụ cơ bản trong nhà máy" và chưa mang lại giá trị vật chất rõ rệt.

Ngoài Optimus, ông Elon Musk khẳng định robotaxi và công nghệ tự lái hoàn toàn FSD sẽ là những động lực tạo giá trị chính cho Tesla "ngoài lĩnh vực ôtô" trong tương lai. Ông cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Mỹ để sản xuất chip AI5 phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo, dù dự án này không nằm trong gói chi tiêu vốn 20 tỷ USD hiện tại của Tesla.

Ông Elon Musk cũng công bố thời điểm ra mắt chính thức của mẫu Tesla Roadster thế hệ thứ hai. Kể từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, chiếc xe đã nhiều lần lỡ hẹn ra mắt người tiêu dùng toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Musk một lần nữa hứa hẹn mẫu Tesla Roadster thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2026. Dẫu vậy, với lịch sử nhiều lần trì hoãn của mẫu xe điện thể thao này, giới quan sát vẫn tỏ ra khá dè dặt trước tuyên bố trên.