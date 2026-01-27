Cái khó của Elon Musk khi bán Cybertruck ở 'khu nhà giàu'

Doanh số thấp tại Mỹ khiến Tesla phải mở rộng thị trường cho Cybertruck, tìm kiếm doanh số ở các thị trường khác. Dù vậy, bán xe điện ở UAE không phải là nhiệm vụ quá dễ dàng.

Theo Carscoops, Elon Musk từng dự đoán doanh số Tesla Cybertruck có thể đạt 500.000 xe/năm, ngay cả trước khi mẫu bán tải điện này chính thức ra mắt khách hàng.

Tuy nhiên khi doanh số tại Mỹ trong năm qua không thực sự khả quan, Tesla bắt đầu mở rộng thị trường cho mẫu bán tải điện, gần đây nhất là “khu nhà giàu” Trung Đông.

Ngay đầu năm 2026, lô bán tải điện Cybertruck đầu tiên đã cập bến Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), sẵn sàng bán cho khách hàng nước này. Khoảng 60 xe Tesla Cybertruck đã được bàn giao thành công ngay tại sự kiện.

Sự hào hứng ban đầu với chiếc bán tải điện Tesla đang sa sút ở Mỹ, nhưng Cybertruck vẫn rất được ưa chuộng ở Trung Đông. Trước khi Tesla chính thức hiện diện ở khu vực này, nhiều chiếc Tesla Cybertruck đã lăn bánh trên đường nhờ hoạt động nhập khẩu tư nhân.

Chuyên trang Carscoops lưu ý UAE nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung về cơ bản vẫn là những thị trường tương đối nhỏ, có thể không giúp ích nhiều cho Tesla về mặt doanh số.

Là một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, UAE sở hữu mức giá nhiên liệu thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu. Đây là yếu tố khiến việc kinh doanh xe điện ở quốc gia Trung Đông giàu có này trở nên khó khăn.

Khi xăng rẻ và văn hóa ôtô đề cao hiệu năng đã ăn sâu bám rễ, sức hút của một mẫu xe điện mang dáng dấp tương lai như Tesla Cybertruck phần nhiều xuất phát từ yếu tố mới lạ hơn là nhu cầu sở hữu thực sự.

Lô xe Tesla Cybertruck đầu tiên được phân phối chính hãng ở UAE. Ảnh: Tesla.

Ở UAE, khách hàng đang phải trả 404.900 AED (khoảng 110.000 USD ) để sở hữu Tesla Cybertruck phiên bản cấu hình motor kép. Con số này cao hơn đáng kể so với giá 79.990 USD tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, phiên bản Cyberbeast cấu hình 3 motor điện ở UAE có giá 454.900 AED, tương đương xấp xỉ 123.000 USD , tức không quá chênh lệch so với giá bán 114.900 USD ở thị trường xứ cờ hoa.

Quay trở lại thị trường Mỹ, doanh số Tesla Cybertruck đã sụt giảm mạnh vào năm 2025. Các báo cáo cho thấy Tesla chỉ bán được 20.237 xe bán tải điện cho khách hàng quê nhà, giảm 48,1% so với lượng tiêu thụ 38.965 xe từng ghi nhận trong năm 2024.

Quý cuối năm 2025 tỏ ra đặc biệt khó khăn với mẫu bán tải điện Tesla khi chỉ có 4.140 xe được bàn giao thành công. Doanh số này tương đương mức giảm đến 68,1% so với sức bán 12.991 xe mà Tesla Cybertruck đạt được hồi quý IV/2024.