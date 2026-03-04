Doanh số Tesla phục hồi tại châu Âu

Doanh số của Tesla tại châu Âu đang phát đi những tín hiệu tích cực đầu năm 2026, khi hãng xe điện Mỹ dần lấy lại thị phần tại một số thị trường chủ chốt sau giai đoạn suy giảm kéo dài.

Theo dữ liệu chính thức công bố trong tháng 2/2026, Tesla đã gia tăng thị phần tại nhiều quốc gia châu Âu, cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau 2 năm liên tiếp doanh số đi xuống trên toàn khu vực.

Doanh số Tesla tăng tại nhiều thị trường châu Âu

Tại Pháp, số lượng xe đăng ký mới của Tesla tăng tới 55% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh phần lớn đối thủ lại ghi nhận mức sụt giảm. Ở Bồ Đào Nha, lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 2 thậm chí tăng hơn gấp đôi so với tháng 2/2024.

Số lượng đăng ký mới của Tesla tại nhiều nước châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 2/2025, cho thấy thương hiệu xe đến từ Mỹ đang dần lấy lại đà phát triển sau thời gian dài sụt giảm doanh số.

Mức tăng trưởng cũng rất đáng chú ý tại một số thị trường khác: Tây Ban Nha tăng 74%, Na Uy tăng 32% và Bỉ tăng 14%. Tuy nhiên, không phải toàn bộ châu Âu đều ghi nhận xu hướng tích cực. Hà Lan chứng kiến lượng đăng ký xe Tesla giảm mạnh 45%, trong khi Đan Mạch giảm 18% và Italy giảm 7%.

Hai thị trường ôtô lớn nhất châu Âu là Anh và Đức dự kiến sẽ công bố số liệu trong tuần này, qua đó giúp hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về sức mua đối với xe Tesla tại khu vực.

Tại châu Âu, doanh số năm 2025 của Tesla đã giảm đến 27% với nguyên nhân đến từ sự cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc, danh mục sản phẩm cũ và quan điểm chính trị của ông Elon Musk.

Trong năm 2025, doanh số của Tesla tại châu Âu đã giảm 27%. Nguyên nhân đến từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc, cùng những tranh cãi xoay quanh quan điểm chính trị của CEO Elon Musk và danh mục sản phẩm bị đánh giá là thiếu mới mẻ.

Con đường quay trở lại của Tesla vẫn còn gian truân

Trong nỗ lực kích cầu, Tesla đã ra mắt các phiên bản giá rẻ hơn của 2 mẫu xe chủ lực là Model Y Standard và Model 3 Standard tại Mỹ và châu Âu. Những phiên bản này bắt đầu được bàn giao tới tay khách hàng vào cuối năm 2025.

Nhằm làm mới danh mục sản phẩm, Tesla đã tung ra các phiên bản giá rẻ Standard dành cho Model 3 và Model Y, nhằm giúp mở rộng thị phần khi mặt bằng giá xe tăng và ưu đãi thuế EV hết hạn tại nhiều thị trường.

Dù vậy, thị phần của Tesla tại Liên minh châu Âu, Anh và khối Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) vẫn suy giảm nhẹ xuống còn 0,8% trong tháng 1/2026, so với mức 1% của cùng kỳ năm 2025.

Con số này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao: 1,8% trong năm 2025, 2,5% năm 2024 và 2,9% năm 2023 - thời điểm mẫu SUV chủ lực Model Y trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu.

Những tín hiệu phục hồi trong tháng 2/2026 cho thấy Tesla có thể đang dần tìm lại đà tăng trưởng tại châu Âu. Trong năm nay, Tesla có thể ra mắt các dòng sản phẩm mới như Roadster thế hệ thứ hai hay Cybercab bản thương mại.

Những tín hiệu phục hồi trong tháng 2 cho thấy Tesla có thể đang dần tìm lại đà tăng trưởng tại châu Âu. Tuy nhiên, việc thị phần vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh cao cho thấy hãng xe điện Mỹ còn phải đối mặt với không ít thách thức nếu muốn khôi phục vị thế tại thị trường vốn đang chuyển mình rất nhanh này.