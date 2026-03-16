Hyundai dừng bán Palisade sau sự cố chết người tại Mỹ

  • Thứ hai, 16/3/2026 07:37 (GMT+7)
Sau vụ việc một bé gái 2 tuổi thiệt mạng tại bang Ohio, Hyundai đã tạm dừng phân phối một số phiên bản Hyundai Palisade đời 2026 tại Mỹ và Canada.

Hyundai vừa thông báo tạm dừng bán một số phiên bản Hyundai Palisade đời 2026 tại thị trường MỹCanada, đồng thời tiến hành triệu hồi sau một sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống ghế chỉnh điện khiến một bé gái 2 tuổi thiệt mạng tại bang Ohio.

Hyundai, Palisade, Hyundai Palisade, suv, trieu hoi, chet nguoi, my, canada anh 1

Việc dừng phân phối áp dụng đối với 2 phiên bản Limited và Calligraphy của Palisade 2026. Nguyên nhân đến từ hệ thống ghế chỉnh điện ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể không phát hiện người hoặc vật thể như thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Quyết định này được đưa ra sau một vụ việc xảy ra ngày 7/3 tại Ohio, trong đó một bé gái 2 tuổi đã tử vong. Hyundai cho biết hiện chưa có đầy đủ thông tin chi tiết về sự cố, đồng thời nhấn mạnh vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hyundai, Palisade, Hyundai Palisade, suv, trieu hoi, chet nguoi, my, canada anh 2

Hãng xe gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết đang khẩn trương phát triển giải pháp khắc phục thông qua một chương trình triệu hồi, vốn sẽ ảnh hưởng đến khoảng 68.500 xe Palisade 2026 bản Limited và Calligraphy, trong đó có khoảng 60.500 xe tại Mỹ và 8.000 xe tại Canada.

Trong thời gian chờ giải pháp chính thức, Hyundai cho biết sẽ cung cấp xe thuê tạm thời cho khách hàng nếu họ cần phương tiện thay thế. Ngoài ra, hãng cũng khuyến cáo người dùng cần thận trọng khi vận hành chức năng ghế chỉnh điện ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3, đảm bảo không có người hoặc vật thể, đặc biệt là trẻ em, ở khu vực ghế hoặc khu vực gập ghế trước khi kích hoạt hệ thống.

Hyundai, Palisade, Hyundai Palisade, suv, trieu hoi, chet nguoi, my, canada anh 3

Song song với việc chuẩn bị sửa lỗi thông qua triệu hồi, Hyundai cũng đang phát triển bản cập nhật phần mềm không dây (OTA) tạm thời, dự kiến phát hành vào cuối tháng 3/2026. Bản cập nhật này sẽ cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống khi tiếp xúc với người hoặc vật thể, bổ sung các cơ chế vận hành an toàn và nâng cao độ an toàn tổng thể của hệ thống ghế chỉnh điện.

Việt Hà

Reuters

