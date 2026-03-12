Gần 148.000 xe BMW nhập khẩu ở Trung Quốc có thể cháy vì lỗi củ đề

Số xe BMW nhập khẩu ở Trung Quốc có thể cháy vì lỗi củ đề thuộc về một chiến dịch triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu.

Theo IT Home, BMW Trung Quốc đang phải triển khai một đợt triệu hồi an toàn với 147.830 xe nhập khẩu, do nguy cơ cháy nổ có thể bắt nguồn từ lỗi củ đề. Đây là một phần trong chiến dịch triệu hồi toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 575.000 xe.

Đợt triệu hồi mang mã số S2026M0027V được BMW triển khai tại Trung Quốc, với mục đích khắc phục tình trạng mòn bất thường bên trong củ đề của các xe sản xuất trong giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022.

Dữ liệu của Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) chỉ ra các chu kỳ đánh lửa lặp đi lặp lại sẽ gây ra sự xuống cấp bên trong củ đề, có khả năng dẫn đến đoản mạch điện trở cao.

Các đánh giá kỹ thuật cũng xác nhận tình trạng quá nhiệt cục bộ bên trong củ đề có thể gây ra cháy khoang động cơ ở một số điều kiện khắc nghiệt. Các xe BMW bị ảnh hưởng sẽ được thay thế củ đề hiện tại bằng củ đề gia cường, với khả năng chịu được tải điện đỉnh.

Theo Car News China, đây là yêu cầu với các hệ thống động cơ đốt trong điện áp cao, thường xuyên phải gặp các đợt xung điện tương đương lưới điện 1,5 MW khi khởi động nguội.

BMW X5 nằm trong nhóm cần được triệu hồi tại Trung Quốc. Ảnh: BMW.

Hiện tại, số xe BMW nhập khẩu đã đăng ký tại Trung Quốc chủ yếu được sản xuất trong giai đoạn 2020-2022, bao gồm 7-Series cùng với các dòng SUV như X4, X5 và X6.

Tổng cộng 147.830 xe trong đợt triệu hồi lần này chiếm khoảng 30% tổng lượng xe tích lũy mà BMW đã hoàn tất nhập khẩu vào Trung Quốc trong giai đoạn nói trên.

Đợt triệu hồi cũng diễn ra gần như ngay sau thời điểm BMW 7-Series chính thức rơi xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng xe siêu sang bán chạy năm 2025 tại Trung Quốc.

Maextro S800 đang là cái tên dẫn đầu phân khúc sedan siêu sang với 2.625 xe được bàn giao trong tháng 1/2026, vượt xa doanh số cùng kỳ 1.188 xe của BMW 7-Series.

Khi các dòng xe flagship của các thương hiệu nội địa như Maextro S800 và Aito M9 chiếm lĩnh thị phần, những rủi ro về phần cứng cũ kỹ càng làm suy yếu giá trị bán lại trên thị trường xe cũ của số xe động cơ đốt trong nhập khẩu.

Maextro S800 có doanh số cao hơn lượng tiêu thụ chung của BMW 7-Series và Mercedes-Maybach S-Class tại Trung Quốc trong tháng 1/2026. Ảnh: Maextro.

BMW hiện phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi chuẩn bị chuyển đổi sang nền tảng Neue Klasse tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS của Trung Quốc vào cuối năm 2026.

Việc thay thế 147.830 củ đề chuyên dụng - vốn phải nhập khẩu từ các trung tâm sản xuất của BMW ở châu Âu hay Bắc Mỹ - dự kiến khiến chi phí hoạt động của BMW Trung Quốc tăng đáng kể trong quý đầu năm.

Hồi đầu năm, BMW từng phải giảm giá mạnh đến 24% với hơn 30 mẫu xe tại thị trường Trung Quốc để bảo vệ vị thế trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ xe sang nội địa.