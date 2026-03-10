'Giật mình' chi phí thay đèn pha Laser của BMW

Mặc dù sở hữu công nghệ chiếu sáng hiện đại và đầy ấn tượng, chi phí thay thế cụm đèn pha Laser của BMW vẫn khiến không ít chủ xe phải "toát mồ hôi hột".

Mới đây, một chủ xe BMW M4 Competition Convertible đời 2023 tại Mỹ đã chia sẻ trên Reddit trải nghiệm không mấy vui vẻ khi một cụm đèn Laser trên chiếc xe hiệu năng cao này gặp sự cố.

'Hết hồn' với chi phí thay cụm đèn pha Laser của BMW M4

Theo chia sẻ của chủ nhân chiếc xe, lớp gioăng kín của cụm đèn bị hỏng khiến hơi ẩm có thể lọt vào bên trong. Thay vì sửa chữa cục bộ, đại lý BMW lựa chọn giải pháp quen thuộc: tháo bỏ toàn bộ cụm đèn và thay mới hoàn toàn.

Chủ nhân của chiếc BMW M4 đời 2023 tại Mỹ đã "giật mình" khi nhận được báo giá chi phí thay một cụm đèn pha Laser cho chiếc coupe mui trần hiệu năng cao, vốn có giá bán lại trên thị trường khoảng 80.000 USD .

Chi phí khiến nhiều người bất ngờ. Riêng giá linh kiện đã lên tới 6.722 USD . Cộng thêm 1.788,4 USD tiền công, tổng hóa đơn sửa chữa chạm mức khoảng 9.021 USD (đã bao gồm thuế), và đó chỉ là cho riêng một cụm đèn Laser phía trước.

Mặc dù mức tiền công có vẻ cao đối với một công việc tưởng chừng đơn giản, quá trình thay thế thực tế phức tạp hơn nhiều. Cụm đèn mới phải được lập trình lại để đồng bộ với hệ thống điện tử của chiếc BMW, đồng thời kỹ thuật viên phải tháo cả cản trước để tiếp cận khu vực lắp đặt. Dù vậy, con số hơn 9.000 USD cho một bên đèn trước vẫn được nhiều người xem là quá đắt đỏ.

Trên thị trường thứ cấp, một cụm đèn trước của chiếc BMW M4 Competition Convertible đời 2023 có giá dao động từ 3.200 USD đến 4.000 USD tùy nhà cung cấp.

Tìm kiếm nhanh trên thị trường linh kiện cho thấy cụm đèn có mã BM63-11-8-084-896 thường được bán với giá từ khoảng 3.200 USD đến hơn 4.000 USD tùy nhà cung cấp. Nhưng đó vẫn chỉ là giá cho một cụm đèn pha Laser.

Phương án nào đỡ "tốn tiền" hơn cho chiếc BMW này?

Chủ xe đã gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm để chi trả chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, người này vẫn phải tự trả khoản khấu trừ 1.000 USD . Điều này có thể giúp giảm gánh nặng trước mắt, nhưng khi đến kỳ gia hạn hợp đồng, phí bảo hiểm tăng lên có thể khiến khoản sửa chữa tưởng chừng 1.000 USD trở nên đắt đỏ hơn nhiều.

Chủ nhân của chiếc BMW đã gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm để chi trả chi phí sửa chữa và vẫn phải tự trả khoản khấu trừ 1.000 USD . Tuy nhiên, chi phí khi gia hạn hợp đồng bảo hiểm có thể tăng hơn nhiều.

Trong thực tế, đại lý không phải lúc nào cũng là lựa chọn duy nhất khi đèn pha hiện đại gặp trục trặc. Trong nhiều trường hợp, vấn đề chỉ đơn giản là gioăng bị hở hoặc vỏ nhựa phía sau xuất hiện vết nứt nhỏ khiến nước lọt vào. Nếu xác định đúng vị trí, người dùng có thể dùng các loại keo chuyên dụng để trám kín, ngăn hơi ẩm xâm nhập và khôi phục hoạt động của bộ phận này.

Ngoài ra, thị trường linh kiện hậu mãi cũng cung cấp nhiều cụm đèn thay thế với mức giá thấp hơn đáng kể so với linh kiện chính hãng từ BMW. Một lựa chọn khác là tìm kiếm tại các bãi xe phế liệu, nơi những chiếc xe bị tai nạn thường vẫn còn nhiều linh kiện hoạt động tốt với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng mới.

Sở hữu những mẫu xe đắt đỏ đòi hỏi người chơi không chỉ có điều kiện tài chính mà còn cần kiến thức và kỹ năng để bảo dưỡng “xế cưng” một cách hiệu quả, ngay cả khi "tiền không phải là vấn đề".

Cuối cùng, cách tiết kiệm chi phí rõ ràng nhất là tự thực hiện việc thay thế nếu có đủ kỹ năng. Dù việc tháo cản trước và thay đèn pha không phải công việc chỉ mất vài phút, tránh được mức giá công lao động tại đại lý vẫn có thể giúp chủ xe tiết kiệm một khoản tiền đáng kể.