Xe sang BMW, Mercedes hay Porsche đều rơi vào 'hố đen'

Dù cố giảm giá, chẳng thương hiệu xe sang nào, từ Porsche, BMW đến Mercedes-Benz đều ghi nhận doanh số giảm sâu tại Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất từ AutoReport và CarNewsChina, các biện pháp điều chỉnh giá quyết liệt từ các thương hiệu hạng sang châu Âu đang tạo ra một "phản ứng dây chuyền" tiêu cực lên hệ thống bán lẻ.

Dù mức giảm giá niêm yết chính thức đã vượt quá 10% trên hàng chục mẫu xe chủ chốt, bao gồm các dòng sedan và SUV phổ biến của BMW hay dòng C-Class và GLC của Mercedes-Benz, nhưng tình hình kinh doanh tại các đại lý vẫn không mấy khả quan.

Tình trạng "cắt máu" để chạy doanh số đã khiến lợi nhuận của các đại lý ôtô tại Trung Quốc chạm đáy. Theo thống kê, từ nửa đầu năm 2025 cho thấy hơn một nửa số đại lý ôtô tại Trung Quốc hoạt động không có lãi. Bước sang năm 2026, con số này hầu như không được cải thiện khi chỉ khoảng 30% đơn vị đạt được mức lợi nhuận tối thiểu.

Các đại lý Porsche, BMW và Mercedes-Benz đều không ghi nhận lợi nhuận tốt tại Trung Quốc. Ảnh: CarnewsChina.

Áp lực từ kho bãi và dòng tiền buộc nhiều đại lý phải áp dụng mức chiết khấu không chính thức còn sâu hơn cả giá hướng dẫn của hãng, khiến lợi nhuận trên mỗi xe mới giao thường thấp hơn cả điểm hòa vốn.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 ghi nhận số lượng lớn các showroom xe sang phải rời bỏ thị trường, đặc biệt là tại các thành phố hạng 2 và hạng 3, nơi lưu lượng khách hàng thấp và sức mua yếu. Thậm chí, một số đại lý của Porsche cũng phải đóng cửa để cắt giảm chi phí vận hành.

Sức ép này không chỉ đến từ sự chững lại của nền kinh tế mà còn từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) nội địa. Những cái tên như BYD, NIO hay Xiaomi đang chiếm lĩnh không gian trưng bày và thu hút sự chú ý của khách hàng không chỉ bằng giá bán mà còn bằng sự vượt trội về công nghệ phần mềm và tính năng thông minh.

Tại Trung Quốc hiện nay, các thương hiệu châu Âu đang dần mất đi lợi thế về tính biểu tượng khi người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên các sản phẩm nội địa có giá trị sử dụng cao hơn.

Trước tình hình này, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu có những bước đi pháp lý nhằm hạn chế các chiến thuật định giá "dưới giá vốn" để bảo vệ hệ sinh thái đại lý và duy trì tính ổn định của thị trường.

Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2026 vẫn đầy thách thức. Các tập đoàn đại lý lớn đang phải tái cấu trúc mạnh mẽ, thu hẹp diện tích showroom hoặc chuyển sang mô hình bán lẻ đa thương hiệu để giảm bớt chi phí cố định.