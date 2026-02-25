Hãng xe Trung Quốc đầu tiên bán được hơn 1 triệu xe tại châu Âu

Thương hiệu MG thuộc SAIC là hãng xe Trung Quốc thành công bậc nhất tại thị trường châu Âu.

Theo Car News China, thương hiệu MG của tập đoàn SAIC Motors đã trở thành hãng xe Trung Quốc đầu tiên tích lũy được doanh số hơn 1 triệu xe tại thị trường Vương quốc Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Thương hiệu Trung Quốc thành công nhất tại châu Âu

MG vốn dĩ là một hãng xe của Anh, sau đó được Tập đoàn Ôtô Nam Kinh (Nanjing Automotive Corporation) mua lại vào năm 2005. Đến năm 2007, SAIC Motors mua lại Nanjing, từ đó chính thức sở hữu thương hiệu MG.

Trong năm 2025, MG bán được hơn 300.000 xe cho khách hàng tại EU và Anh, trong đó hơn 85.000 xe ghi nhận chỉ riêng ở Vương quốc Anh. So với cùng kỳ của năm 2024, doanh số MG đã tăng gần 30% và giúp thương hiệu này duy trì vị thế hãng xe Trung Quốc bán chạy nhất lục địa già trong năm thứ 11 liên tiếp.

Nếu xét trên bình diện toàn thị trường EU và Vương quốc Anh, MG cũng sở hữu doanh số cao thứ 16, là thương hiệu ôtô Trung Quốc duy nhất lọt top 20.

MG là hãng xe Trung Quốc thành công bậc nhất tại châu Âu. Ảnh: MG.

Chi tiết hơn, doanh số của MG tại châu Âu trong năm qua bao gồm 137.000 xe thuộc các dòng hybrid, tăng 300% so với cùng kỳ của năm 2024. Lượng tiêu thụ ôtô thuần điện MG ở lục địa già cũng đạt 46.000 xe trong năm vừa rồi.

Dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) thậm chí còn chỉ ra trong nửa đầu năm 2025, doanh số 153.000 xe của MG giúp hãng này lần đầu tiên vượt qua Tesla.

Mức tăng trưởng 18,6% của MG trong 6 tháng đầu năm ngoái cũng cao hơn mặt bằng chung của thị trường ôtô châu Âu, vốn ghi nhận mức sụt giảm trung bình 0,9% về doanh số so với nửa đầu năm 2024.

Liên tục tăng trưởng

Hồi năm 2021, MG bán được 50.000 xe tại châu Âu, trước khi doanh số tăng lên trên 100.000 xe vào năm 2022. Đến năm 2023, doanh số thường niên tại châu Âu của thương hiệu ôtô thuộc sở hữu SAIC Motors đã đạt mốc 200.000 xe.

Doanh số tích lũy của MG tại châu Âu vượt mốc 1 triệu xe. Ảnh: MG.

Doanh số tích lũy của MG ở Italy, Tây Ban Nha và Pháp đều đã vượt 100.000 xe. Vương quốc Anh hiện là thị trường lớn nhất của MG tại châu Âu, với doanh số tích lũy trên 370.000 xe, bao gồm hơn 100.000 xe thuần điện.

Riêng trong tháng đầu năm nay, MG bàn giao thành công gần 26.000 xe cho khách hàng châu Âu. So với tháng mở màn 2025, doanh số MG tăng trưởng khoảng 15%.