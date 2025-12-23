Loạt mẫu xe bán tại Việt Nam đạt 1 sao NCAP, chuyện gì xảy ra?

Nhiều mẫu xe quen thuộc với người Việt như MG 5, Suzuki Fronx hay Swift bị đánh giá thấp về độ an toàn từ các tổ chức NCAP.

NCAP là tên gọi của các tổ chức thứ ba chuyên đánh giá độ an toàn của xe. Trên thế giới, mỗi khu vực thường có một tổ chức NCAP riêng nhằm đánh giá xe phù hợp với điều kiện giao thông, đặc thù đường phố. Điểm số từ NCAP được quy đổi ra dạng ngôi sao, thấp nhất là 0 và cao nhất là 5 sao.

Ví dụ tại châu Âu, Euro NCAP được xem là tiêu chuẩn khắt khe đánh giá mức độ an toàn của nhiều mẫu xe. Trong khi tại châu Á, tổ chức ASEAN NCAP là nơi chuyên xem xét, kiểm tra độ an toàn của xe tại khu vực châu Á. Điều này cũng được áp dụng tương tự với ANCAP (Australia và New Zealand) hay Global NCAP (tổ chức phạm vi toàn cầu).

Dưới đây là những mẫu xe quen mặt với người dùng Việt từng được đánh giá thấp về độ an toàn, đạt điểm từ 0 đến 1 sao trong các kỳ đánh giá an toàn NCAP theo tiêu chuẩn mỗi khu vực.

Suzuki Fronx

Theo ANCAP, tổ chức đánh giá an toàn xe khu vực Australia và New Zealand, chiếc Suzuki Fronx vừa trải qua bài đánh giá vào năm 2025 và đạt một sao ANCAP.

Trong một thử nghiệm va chạm trực diện toàn phần vừa được tổ chức ANCAP thực hiện, mẫu xe Suzuki Fronx đã gặp phải một sự cố kỹ thuật. Cụ thể, bộ phận rút dây đai an toàn ở hàng ghế sau đã bị hỏng, dẫn đến việc dây đai bị nhả ra một cách mất kiểm soát.

Suzuki Fronx ghi nhận điểm an toàn NCAP khác biệt ở 2 khu vực. Ảnh: ANCAP, ASEAN NCAP.

Hệ quả là hình nhân thử nghiệm ở phía sau hoàn toàn không còn được bảo vệ, lao thẳng về phía trước và va đập mạnh vào lưng ghế lái.

Tuy nhiên ngày 30/10, theo ASEAN NCAP, chiếc SUV cỡ A bản dành cho thị trường Đông Nam Á lại nhận được chứng nhận 5 sao an toàn. Trong báo cáo từ bài kiểm tra, Fronx nhận tổng 77,7 điểm an toàn, áp dụng với bản 1.5 6AT bán tại Malaysia.

Suzuki Swift

Chiếc Suzuki Swift thế hệ 2024-2025 cũng được đánh giá một sao NCAP ở kỳ kiểm tra năm 2024. Theo ANCAP ghi nhận, chiếc Swift 2024 không được trang bị túi khí trung tâm, phanh khẩn cấp tự động khi lùi (AEB Backover).

ANCAP cũng nhấn mạnh chiếc xe được kiểm tra là sản phẩm dành cho thị trường Australia và New Zealand. Các bài kiểm tra đối với chiếc Swift được áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu, diễn ra tại Australia.

Suzuki Swift bản mới ghi nhận 3 sao theo chuẩn ANCAP. Ảnh: Suzuki Australia.

Năm nay, Suzuki Swift thế hệ mới cũng đã cải thiện các tính năng hỗ trợ an toàn và ghi nhận 3 sao từ tổ chức ANCAP.

Tại thị trường Đông Nam Á, Suzuki Swift thế hệ mới chưa trải qua bài kiểm tra theo chuẩn ASEAN NCAP. Tuy nhiên phiên bản cũ mở bán giai đoạn 2018-2023 đã từng được chấm 4 sao an toàn của tổ chức này.

MG 5

Năm 2023, ANCAP từng công bố bảng đánh giá an toàn với 0 sao dành cho chiếc sedan MG 5. Bài kiểm tra cũng được áp dụng với dòng MG 5 thế hệ 2023-2025 mở bán tại Australia và New Zealand.

Sự thất bại của MG 5 bắt nguồn từ việc thiếu hụt những trang bị bảo vệ cơ bản nhất mà hầu hết mẫu xe hiện nay đều coi là tiêu chuẩn. Đáng chú ý nhất là việc xe hoàn toàn không được trang bị bộ căng đai khẩn cấp (pretensioner) cho cả hàng ghế trước và sau, một tính năng cốt yếu giúp giữ chặt hành khách vào ghế khi xảy ra va chạm để giảm thiểu chấn thương.

Chiếc MG5 từng bị đánh giá 0 sao ANCAP vào năm 2023. Ảnh: Drive.

Thêm vào đó, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cũng chỉ xuất hiện ở hàng ghế trước, để mặc hành khách ở hàng ghế thứ 2 trong tình trạng không được giám sát an toàn.

Đến năm nay, chiếc MG 5 đã một lần nữa được trải qua bài kiểm tra của ANCAP ở phiên bản thế hệ mới. Ở lần này, mẫu sedan Trung Quốc đã "lấy lại phong độ" khi nhận 3 sao an toàn. Xe đã được bổ sung hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến hơn, nhưng vẫn thiếu vắng túi khí trung tâm.

Có thể thấy, con số "sao" từ các tổ chức NCAP không chỉ là thước đo về kỹ thuật mà còn là bằng chứng cho sự khác biệt về tiêu chuẩn an toàn giữa các khu vực địa lý. Một mẫu xe đạt điểm tuyệt đối tại Đông Nam Á chưa chắc đã có kết quả tương tự tại châu Âu hay Australia, nơi các kịch bản va chạm được thiết kế khắc nghiệt hơn.

Vì vậy, chưa hẳn chiếc xe đạt được điểm tốt tại nơi này, sẽ thích hợp nơi khác, và ngược lại, có lẽ mẫu xe đạt "sao xấu" tại khu vực kia cũng không quá tệ khi đến vùng đất phù hợp hơn.