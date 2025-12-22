McLaren 750S Spider bản đặc biệt giá gần 30 tỷ đồng tại Việt Nam

|
McLaren Ho Chi Minh City vừa giới thiệu phiên bản giới hạn đặc biệt của chiếc 750S Spider mang tên MSO Orange tại Việt Nam. Đây là phiên bản độc nhất được chế tác thủ công bởi đội ngũ McLaren Special Operations (MSO).
So với phiên bản tiêu chuẩn từng được giới thiêu vào tháng 4/2024, 750S MSO Orange được phủ lớp sơn nền đen ánh đồng SandStone Black, cùng 2 tone màu cam Sunburst Orange và Azore Orange ở bộ chia gió trước, hốc hút gió, gương chiếu hậu, cản sau và cánh gió.
Lớp sơn ngoại thất được gọi chung là phối màu MSO Orange Coriolis, và cần hơn 260 giờ chế tác thủ công để hoàn thành.
Bên trong khoang lái, 750S MSO Orange cũng được đính các chi tiết nhấn màu cam ở chỉ khâu, vô lăng, bàn đạp, thảm sàn và tựa đầu dập nổi mới.
Ghế đua Carbon Fiber sử dụng cấu trúc hai lớp cải tiến, giúp giảm 33% trọng lượng so với ghế tiêu chuẩn, mỗi vỏ ghế nặng 3,35 kg.
Tương tự bản tiêu chuẩn, chiếc 750S Spider đặc biệt này vẫn được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 750 mã lực, kết hợp trọng lượng khô chỉ 1.326 kg, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.
Tại Việt Nam, chiếc McLaren 750S bản đặc biệt này được bán với giá 29,4 tỷ đồng. Đối với cấu hình tiêu chuẩn, bản Coupe có giá 22,59 tỷ trong khi Spider là 24,99 tỷ đồng.
