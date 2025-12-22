Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

McLaren 750S Spider bản đặc biệt giá gần 30 tỷ đồng tại Việt Nam

  • Thứ hai, 22/12/2025 16:14 (GMT+7)
  • 58 phút trước

So với bản tiêu chuẩn, chiếc siêu xe đặc biệt này có giá nhỉnh hơn gần 6 tỷ đồng với các chi tiết cá nhân hóa đặc biệt.

McLaren, 750S anh 1

McLaren Ho Chi Minh City vừa giới thiệu phiên bản giới hạn đặc biệt của chiếc 750S Spider mang tên MSO Orange tại Việt Nam. Đây là phiên bản độc nhất được chế tác thủ công bởi đội ngũ McLaren Special Operations (MSO).
McLaren, 750S anh 2

So với phiên bản tiêu chuẩn từng được giới thiêu vào tháng 4/2024, 750S MSO Orange được phủ lớp sơn nền đen ánh đồng SandStone Black, cùng 2 tone màu cam Sunburst Orange và Azore Orange ở bộ chia gió trước, hốc hút gió, gương chiếu hậu, cản sau và cánh gió.

McLaren, 750S anh 3

Lớp sơn ngoại thất được gọi chung là phối màu MSO Orange Coriolis, và cần hơn 260 giờ chế tác thủ công để hoàn thành.

McLaren, 750S anh 4

Bên trong khoang lái, 750S MSO Orange cũng được đính các chi tiết nhấn màu cam ở chỉ khâu, vô lăng, bàn đạp, thảm sàn và tựa đầu dập nổi mới.

McLaren, 750S anh 5McLaren, 750S anh 6

Ghế đua Carbon Fiber sử dụng cấu trúc hai lớp cải tiến, giúp giảm 33% trọng lượng so với ghế tiêu chuẩn, mỗi vỏ ghế nặng 3,35 kg.

McLaren, 750S anh 7

Tương tự bản tiêu chuẩn, chiếc 750S Spider đặc biệt này vẫn được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 750 mã lực, kết hợp trọng lượng khô chỉ 1.326 kg, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.

McLaren, 750S anh 8

Tại Việt Nam, chiếc McLaren 750S bản đặc biệt này được bán với giá 29,4 tỷ đồng. Đối với cấu hình tiêu chuẩn, bản Coupe có giá 22,59 tỷ trong khi Spider là 24,99 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Việt Nam khiến khách Ấn Độ thay đổi

Chuyến đi Việt Nam ở tuổi 30 trở thành bước ngoặt với Vaishali Gauba (du khách Ấn Độ sống tại Mỹ), khiến cô chuyển từ mê độc hành sang trân trọng việc có người cùng sẻ chia.

1 giờ trước

Tối thứ sáu của người trẻ: Spa tại nhà, ‘me-time’ thư giãn

Tan ca tối thứ sáu, nhiều Gen Z chọn “reset” tại nhà với hoạt động spa và chăm sóc cơ thể, nhằm xả stress sau một tuần bận rộn.

1 giờ trước

Đan Thanh

McLaren 750S mclaren 750s 750S Spider siêu xe

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý