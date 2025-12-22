McLaren 750S Spider bản đặc biệt giá gần 30 tỷ đồng tại Việt Nam

So với phiên bản tiêu chuẩn từng được giới thiêu vào tháng 4/2024, 750S MSO Orange được phủ lớp sơn nền đen ánh đồng SandStone Black, cùng 2 tone màu cam Sunburst Orange và Azore Orange ở bộ chia gió trước, hốc hút gió, gương chiếu hậu, cản sau và cánh gió.