Chi tiết Skoda Octavia RS - sedan thể thao giá hơn 1,6 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 21/12/2025 06:20 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Dù có kích thước ngang những mẫu sedan cỡ C, Skoda Octavia lại sở hữu giá bán cao do các trang bị thể thao vượt phân khúc.

Skoda vừa giới thiệu chiếc Octavia RS, bổ sung vào dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Khác với Kushaq hay Slavia được sản xuất tại Việt Nam, Octavia RS được nhập khẩu trực tiếp từ Cộng hòa Czech.

Xe được định vị ở phân khúc sedan hạng C, cùng nhóm với Kia K3, Hyundai Elantra hay Honda Civic. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.702 x 1.829 x 1.470 mm, chiều dài trục cơ sở 2.686 mm, khoảng sáng gầm 129 mm.

Mặt ca lăng của Octavia RS mang đến thiết kế đặc trưng của nhà Skoda với lưới tản nhiệt hoạt tiết nan dọc. Các đường dập nổi ở nắp ca pô tạo cảm giác mạnh mẽ.

Cặp đèn chiếu sáng chính dạng LED Matrix thế hệ thứ 2. Để tăng cảm giác thể thao, logo RS màu đỏ cũng được đính kèm ở lưới tản nhiệt.
Xe được trang bị mâm đa chấu kích thước 19 inch.
Cốp xe rộng rãi có thể chứa khoảng 2 vali cỡ lớn cùng một vali cabin.
Bước vào bên trong khoang lái, hàng trước cũng cho thấy chất thể thao với 2 ghế bọc da Alcantara dạng ghế đua, chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí và bơm tựa lưng.

Vô lăng D-cut với các phím đàm thoại, cần số dạng lẫy đặt ở yên ngựa.
Xe được trang bị màn hình giải trí 13 inch, công nghệ hỗ trợ lái Travel Assist 2.5, HUD và hệ thống âm thanh loa Canton và đế sạc không dây.

Ở hàng 2, xe được trang bị một hộc đồ ở trung tâm, nối với cửa gió điều hòa, tích hợp cổng sạc. Bệ tì tay được đi kèm một đầu nối dùng để đặt đồ.

Bên dưới nắp ca-pô, Skoda trang bị cho Octavia động cơ xăng tăng áp AE888 Evo 4 dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Skoda Octavia sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp hộp số DSG 7 cấp. Điểm đặc biệt của chiếc sedan này là khóa vi sai chống trượt LSD, thanh cân bằng và hệ thống treo được tinh chỉnh thể thao.

Xe được bán với giá 1,608 tỷ đồng. Đây là một lựa chọn mới lạ với người dùng yêu thích cảm giác lái thể thao, mạnh bạo. Tuy nhiên, giá bán hơn 1,6 tỷ đồng có thể là rào cản của Octavia trong việc chinh phục khách hàng Việt trước các đối thủ cùng phân khúc.

Đan Thanh

